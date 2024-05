Prezydent w święto Konstytucji 3 Maja: za wszelką cenę trzeba bronić polskiej suwerenności RDC 03.05.2024 12:28 W piątek w południe na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczęły się uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja. W obchodach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. – Za wszelką cenę trzeba bronić polskiej suwerenności i niepodległości, to dzisiaj nasz najważniejszy obowiązek – powiedział prezydent.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i uroczystości państwowe na Placu Zamkowym w Warszawie (autor: Leszek Szymański/PAP)

Podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja na Placu Zamkowym przemówienie wygłosił m.in. prezydent.

Andrzej Duda powiedział, że Polska odzyskała wolność, jest suwerenna i sami decydujemy o sobie, demokracja jest i działa. – Za wszelką cenę trzeba bronić polskiej suwerenności i polskiej niepodległości, to jest dzisiaj nasz największy obowiązek, najważniejszy ze wszystkich – podkreślił.

– Odrodził się potwór, jeden z najniebezpieczniejszych, jakie dla nas istnieją, rosyjski imperializm. Żarłoczny potwór, smok, który niejednokrotnie w historii nas pożerał, dzisiaj próbuje pożreć naród ukraiński, ich ziemie i ich państwo. Dziękuję, że wszyscy ich wspomagacie (...) Wystawiliście nam piękne świadectwo na cały świat swoją niezwykłą postawą – powiedział Duda.

Odnosząc się do historii Polski, podkreślił, że rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to jedna z najważniejszych dat w naszych dziejach. Dodał, że uchwalenie konstytucji było zrywem w celu ratowania kraju z pomocą nowoczesnej myśli państwowej, modernizacyjnej. Zaznaczył, że mimo to nie udało się wtedy uratować Polski.

Następnie prezydent mówił m.in. o kolejnych tragicznych wydarzeniach takich jak wybuch II wojny światowej. Wskazywał, że za późno zaczęto modernizować armię i za późno rozpoczęto takie inwestycje jak Centralny Okręg Przemysłowy. – Napaść z dwóch stron przekreśliła wszystko, być może by jej nie było, gdyby Polska miała wystarczającą siłę, żeby przy granicy zatrzymać niemieckiego najeźdźcę, gdyby była wystarczająca liczba samolotów, nowoczesnych czołgów, gdyby była wystarczająca mobilizacja i wystarczające uzbrojenie – powiedział prezydent.

– I teraz popatrzmy na dziś, my nie jesteśmy pokoleniem wielkiego zwycięstwa, my jesteśmy pokoleniem łez, mówię my, czyli ci, którzy urodzili się jeszcze za Żelazną Kurtyną. Ja nie mówię o pokoleniu mojej córki, które urodziło się w latach 90. w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce i które słysząc, że kiedy granice były zamknięte uśmiecha się z niedowierzaniem – powiedział prezydent.

Podkreślił, że obecna, dobra sytuacja gospodarcza w Polsce jest efektem wielu wyrzeczeń z początku lat 90. i bardzo trudnych reform. Duda powiedział, że dzisiaj jesteśmy 20. gospodarką na świecie, mimo tego, że w 1990 roku byliśmy w ogonie. – Mimo tego, że, powiedzmy sobie otwarcie, w 1990 roku byliśmy biedakami na skalę europejską i światową – powiedział prezydent.

Obchody w Warszawie

Oprócz pary prezydenckiej na uroczystość przybyli m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przedstawiciele rządu - wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, minister sprawiedliwości Adam Bodnar i przedstawiciele generalicji.

W obchodach udział wzięli także mieszkańcy Warszawy i turyści.

W piątek rano odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

Przed południem na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent odznaczył Orderem Orła Białego Jadwigę Puzyninę, językoznawczynię i badaczkę literatury oraz Jerzego Maksymiuka, dyrygenta, kompozytora i pianistę.

Wcześniej tego dnia prezydent wręczył akty mianowania: gen. broni Markowi Sokołowskiemu na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. bryg. Krzysztofowi Stańczykowi na stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, a także akt mianowania na stopień generała Wojska Polskiego gen. broni Sławomirowi Wojciechowskiemu.

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

