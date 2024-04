Policjanci z Radomia przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości 6 mln zł RDC 25.04.2024 07:04 Trzymiesięczny areszt tymczasowy zastosował sąd w Radomiu wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Policjanci udaremnili im wprowadzenie do obrotu 16,5 kg kokainy i heroiny o czarnorynkowej wartości ok. 6 mln zł - poinformowała w czwartek mazowiecka policja.

Policjanci z Radomia przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości 6 mln zł/zdjęcie ilustracyjne (autor: Mazowiecka Policja)

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska przekazała, że do zatrzymania mężczyzn w wieku 41 i 46 lat doszło w ub. tygodniu w jednym z budynków w Radomiu. - Policjanci nakryli ich, gdy rozdrabniali i pakowali narkotyki, które następnie miały być wprowadzone do obrotu – przekazała rzeczniczka.

Narkotyki za 6 mln zł

W jednym z pomieszczeń policjanci naleźli prasę hydrauliczną, mikser, zgrzewarkę oraz 10 sprasowanych opakowań, w których znajdowało się łącznie ok. 10,5 kg kokainy. Z kolei w samochodach użytkowanych przez podejrzanych znajdowało się 12 sztuk kostek oklejonych brązową taśmą zawierających ok. 6 kg heroiny. Szacowana czarnorynkowa wartość ujawnionych narkotyków to ok. 6 mln zł. Na poczet kar funkcjonariusze zabezpieczyli też ponad 241 tys. zł.

Prokurator przedstawił obydwu zatrzymanym zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

