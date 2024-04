Ciało mężczyzny w lesie koło Pułtuska. Leżała przy nim piła spalinowa Alicja Śmiecińska 24.04.2024 14:02 Martwy mężczyzna w lesie, a przy nim piła spaleniowa. Prokuratura w Pułtusku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci w miejscowości Gródek Nowy. Na czwartek zaplanowano sekcję zwłok.

Las (autor: Pexels)

Ciało mężczyzny w lesie koło Pułtuska. Leżała przy nim piła spalinowa.

- Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - mówi prokurator rejonowy w Pułtusku Jolanta Świdnicka. - W trakcie wycinki drzewa we własnym lesie 64-letni mężczyzna został przygnieciony przez pień drzewa. Ten mężczyzna wykonywał prace samodzielnie. Na skutek odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł na miejscu - wyjaśnia.



Sekcja zwłok mężczyzny zaplanowana została na czwartek.

