Laboratorium do produkcji narkotyków rozbite pod Pułtuskiem. Zatrzymanym grozi 10 lat więzienia

Policjanci z Pułtuska zlikwidowali laboratorium chemiczne służące do produkcji substancji psychotropowych. Na posesji zabezpieczyli gotowe już narkotyki oraz środki służące do ich produkcji. Zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty wytwarzania i posiadania narkotyków. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.