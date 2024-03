Przyjechała na przesłuchanie pod wpływem alkoholu. Miała ponad dwa promile Olga Kwaśniewska 27.03.2024 10:06 Siedleccy policjanci zatrzymali 49-latkę, która zgłosiła się nietrzeźwa na przesłuchanie w charakterze świadka. Kobieta próbowała z parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach odjechać samochodem. — Policjanci zobaczyli, że kobieta wsiada do toyoty i próbuje odjechać. Mundurowi udaremnili jej dalszą jazdę — relacjonuje Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji. Kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie

49-latka przyjechała pijana na komendę (autor: Polska Policja)

Do Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą siedleckiej komendy zgłosiła się 49-latka, która miała być przesłuchana w charakterze świadka. Kobieta próbowała odjechać z komendy samochodem.

Jak relacjonuje Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, funkcjonariuszka, która miała z kobietą przeprowadzić czynności procesowe, wyczuła od niej alkohol.

— Poinformowała 49-latkę, że ma wątpliwości co do jej stanu trzeźwości. Czynności zostały przerwane. Kobieta odmówiła poddania się badaniu i opuściła budynek komendy. Policjantka o całym incydencie poinformowała dyżurnego siedleckiej komendy. Policjanci zobaczyli, że kobieta wsiada do toyoty i próbuje odjechać z parkingu. Mundurowi udaremnili jej dalszą jazdę. Okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie — informuje Jastrzębska.

Samochód był w leasingu, przekazano go wskazanej osobie. Kobieta odpowie teraz przed sądem.

