Są wyniki badań DNA ciała z wraku auta. To były policjant, który miał zastrzelić żonę?

Ciało znalezione w spalonym aucie to były policjant, który miał zastrzelić swoją żonę w Siedlcach. Potwierdziły to badania DNA. Do tragicznych wydarzeń doszło 5 grudnia rano przy ul. Topolowej. Bogdan Cz. miał 12 razy strzelić do kobiety, a później uciec. Wrak z jego ciałem znaleziono kilka godzin później w lesie pomiędzy miejscowościami Sosna Trojanki a Osiny Górne.