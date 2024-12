Koniec projektu Olefiny III. Co to oznacza dla Płocka i dalszej współpracy miasta z Orlenem? Katarzyna Piórkowska 11.12.2024 21:13 Budowa instalacji Olefiny III zatrzymana. Od teraz prace będą prowadzone w ramach projektu Nowa Chemia - zdecydował zarząd Orlenu. W związku z budową instalacji miasto mierzyło się z wieloma problemami, między innymi z wycinką tysięcy drzew czy obciążeniem dróg wielkimi transportami.

Rada nadzorcza Orlenu, po uchwale zarządu, wyraziła zgodę na zatrzymanie projektu budowy kompleksu Olefiny III w jego dotychczasowym zakresie. O tym, co zatrzymanie inwestycji może znaczyć dla Płocka, mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

– Przed nami, jak sądzę, kolejne spotkania z przedstawicielami Orlenu. Rozmawialiśmy o projekcie Olefin, co zrobić, żeby miał jak najlepsze konsekwencje dla miasta, a mniej negatywnych skutków, tak samo będziemy rozmawiali o projekcie Nowej Chemii. Warto poznać szczegóły. Ja jestem dobrej myśli – mówi prezydent Płocka.

Decyzja władz Orlenu była spodziewana po wcześniejszych doniesieniach medialnych. Wójt Starej Białej - Sławomir Wawrzyński nie chce jej komentować. Ale ma nadzieję, że koncern wywiąże się ze swoich zobowiązań związanych z budową Olefin III.

– Oczywiście będziemy się przyglądać, jak to się będzie rozwijać, bo to dla gminy ma w perspektywie kilku najbliższych lat bardzo istotne znaczenie. Mam nadzieję, że Orlen dopełni obietnic i zobowiązań, które wcześniej zostały podjęte, co dotyczy np. pomocy w budowie dróg wokół Orlenu – mówi wójt.

Według zarządu koncernu Orlen Olefiny III w dotychczasowym zakresie to „monumentalna, niepotrzebna, źle przygotowana, kompletnie irracjonalna inwestycja”. Do tej pory kosztowała ponad 12,5 mld. zł.

Jak podkreślił zarząd "podjął decyzję o zatrzymaniu projektu Olefiny III, którego rzeczywiste koszty realizacji sześciokrotnie przekroczyłyby pierwotne założenia". Orlen zadecydował więc, że wykorzysta powstałą infrastrukturę, jako bazę do realizacji projektu Nowa Chemia.

Całkowity koszt projektu Olefiny III przekroczyłby 50 mld. Kontynuowanie budowy Olefin naraziłoby koncern na stratę 15 mld zł. Projekt Nowa Chemia ma zakończyć się około 2030 roku.

