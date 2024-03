Zabójstwo w więziennej celi w Siedlcach. Znamy wyniki kontroli ws. funkcjonariuszy Beata Głozak 28.03.2024 13:33 Siedlecka prokuratura bada, czy funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przekroczyli lub nie dopełnili swoich obowiązków. Kontrole przeprowadzili już Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz sędzia penitencjarny. Jak się nieoficjalnie dowiedzieli nasi dziennikarze, kontrole te nie wykazały nieprawidłowości. Chodzi o sprawę zabójstwa, do jakiego doszło w więziennej celi w sierpniu ubiegłego roku. Jeden z osadzonych udusił drugiego.

Prokuratura bada sprawę zabójstwa w więziennej celi w Siedlcach (autor: Służba Więzienna)

Sprawdzają, czy funkcjonariusze siedleckiego więzienia przekroczyli lub nie dopełnili swoich obowiązków — w prokuraturze rejonowej trwa postępowanie dotyczące zabójstwa, do jakiego doszło w więziennej celi w sierpniu ubiegłego roku. Jeden z osadzonych udusił drugiego.

Zastępca prokuratora rejonowego Adrian Wysokiński informuje, że postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko.

— Badane jest w sprawie zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w celi, konkretnie w tej celi, w której doszło do tego zdarzenia. Czy reakcja funkcjonariuszy nie był zbyt spóźniona, czy reagowali prawidłowo, czy zapewnili bezpieczeństwo osadzonym w tej celi więźniom. Doszło do zabójstwa, do uduszenia jednego więźnia przez drugiego — mówi Wysokiński.

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości?

— Gromadzony jest materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie, część osobiście przez prokuratora, część została zlecona policji ze ścisłymi wytycznymi. Zabezpieczony jest monitoring. Zgromadzony materiał pochodzi z kontroli, którą przeprowadzał Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz sędzia penitencjarny wyznaczony do nadzoru nad funkcjonowaniem zakładu karnego — informuje Wysokiński.

Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio dla Ciebie, kontrole, które przeprowadził Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i sędzia penitencjarny wyznaczony do nadzoru nad funkcjonowaniem zakładu karnego, nie wykazały nieprawidłowości w zachowaniu funkcjonariuszy. Główny wątek dotyczący całego zdarzenia, czyli samo zabójstwo na etapie postępowania przygotowawczego już się zakończył.

Przeciwko jednemu z osadzonych Sławomirowi R skierowano do sądu akt oskarżenia. Postawiono mu zarzut zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie.

