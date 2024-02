Jest akt oskarżenia ws. zabójstwa w siedleckim więzieniu Beata Głozak 12.02.2024 14:16 Przeciwko Sławomirowi R. skierowano akt oskarżenia dotyczący zabójstwa w siedleckim więzieniu. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku. Prokuratura rejonowa zarzuca 41-latkowi zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Mężczyźnie grozi dożywocie. — Przyczyną zgonu pokrzywdzonego było uduszenie gwałtowne, spowodowane uciskiem wywieranym na narządy szyi — mówi Adrian Wysokiński z Prokuratury Rejonowej. Sławomir R. nie przyznaje się do zarzutów.

Sławomir R. udusił w celi innego osadzonego? (autor: Służba Więzienna)

Adrian Wysokiński z Prokuratury Rejonowej przekazuje, że do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku.

— Skierowanie aktu oskarżenia do sadu oznacza, że pełny materiał dowodowy został zgromadzony. Zarzut, który został ogłoszony, jest w wystarczającym stopniu udowodniony. Przyczyną zgonu pokrzywdzonego było uduszenie gwałtowne, spowodowane uciskiem wywieranym na narządy szyi, połączonym z kolankowaniem — mówi Wysokiński.

Jak dodaje Wysokiński, „czekamy, aż sprawa trafi na wokandę”.

— Sąd okręgowy wylosuje skład sądzący, który będzie sądził oskarżonego. Myślę, że na pewno w pierwszej połowie tego roku sprawa powinna trafić na wokandę, tylko to już jest niezależne od nas, o wszystkim decyduje sąd okręgowy — mówi Wysokiński.

Prokuratura rejonowa zarzuca 41-latkowi zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Mężczyźnie grozi dożywocie. Sławomir R. nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

Do odrębnego powstępowania będzie wyłączony wątek dotyczący funkcjonariuszy siedleckiego więzienia, którzy w czasie zdarzenia pełnili służbę.

