Uderzał i kopał, aż zabił. Sprawca śmiertelnego pobicia w centrum Siedlec z zarzutami Olga Kwaśniewska 21.12.2023 10:03 Mężczyzna z powiatu siedleckiego, który śmiertelnie pobił 61-letniego mężczyznę w centrum Siedlec usłyszał zarzuty. Zdarzenie miało miejsce 19 grudnia na skrzyżowaniu Kochanowskiego i Piłsudskiego. 24-letni sprawca rzucił się na przypadkowego przechodnia, zadał mu kilka ciosów w głowę przy użyciu torby, w której znajdował się kamień, kopał go, po czym uciekł. Ofiara trafiła do szpitala, ale nie udało się jej uratować.

Policja (autor: Policja/X)

Do brutalnego ataku doszło przedwczoraj rano na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Kochanowskiego w Siedlcach. Prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak przekazuje, że sprawcą jest 24-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego.

— 61-letni mężczyzna został zaatakowany przez 24-latka, który zadał mu kilka ciosów w głowę przy użyciu torby, w której znajdował się kamień. Kiedy pokrzywdzony upadł, ten człowiek zaczął go kopać w okolicach klatki piersiowej. Pogotowie zabrało pokrzywdzonego do szpitala, gdzie próbowano go reanimować. Niestety, pokrzywdzony zmarł — relacjonuje Wąsak.

Zarzuty dla sprawcy

Napastnik uciekł, ale później zatrzymała go policja. Usłyszał już zarzuty.

— Zarzut zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Okazało się również, że 19 grudnia ten 24-latek dokonał kradzieży z włamaniem do sklepu, gdzie ukradł odzież. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, natomiast odmówił składania wyjaśnień — informuje Wąsak.

Ofiara była całkowicie przypadkowa.

— Pokrzywdzony to jest 61-letni mężczyzna. Osoba zupełnie przypadkowa, którą 24-latek zaatakował. To mieszkaniec gminy Skórzec — mówi Wąsak.

„Trudno sytuację wytłumaczyć racjonalnie”

Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, lecz przyznał się do winy.

— Rzeczywiście nie wiadomo, co nim kierowało. Z jakich przyczyn, z jakich pobudek dopuścił się tego zabójstwa. Trudno sytuację wytłumaczyć racjonalnie — oznajmia Wąsak.

Sprawca odpowie też za kradzież popełnioną tego samego dnia. Mężczyzna niedawno wyszedł z więzienia. Grozi mu dożywocie.

