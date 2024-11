Atakował kobiety, twierdził, że sam jest ofiarą. Policja szuka poszkodowanych Beata Głozak 08.11.2024 15:07 Miał bez przyczyny bić kobiety w centrum Siedlec, a twierdzi, że to on jest ich ofiarą. Chodzi o 28-latka, który jest podejrzany o to, że we wrześniu i październiku zaatakował kilka kobiet. Policja ustaliła już tożsamość czterech z nich, ale wciąż szuka kolejnych poszkodowanych.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Małopolska)

28-latek podejrzany o ataki na kobiety w centrum Siedlec. Mężczyzna miał je bić, ale twierdzi, że to on jest ich ofiarą.

- Te ataki polegały na tym, że mężczyzna na przykład uderzał te kobiety w twarz, popychał, uderzał po całym ciele. Jak do tej pory udało się ustalić tożsamość czterech pokrzywdzonych - mówi prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak.



Kobiety te złożyły zeznania. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

- Wyjaśnił, że to on został przez te kobiety zaatakowany. Były analizowane zapisy z kamer monitoringu miejskiego i były analizowane zaznania pokrzywdzonych. Wynika z nich, że po prostu ataki na te kobiety były bez powodu - dodaje Wąsak.





28-latek trafił do aresztu z zarzutami spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu do 7 dni i powyżej 7 dni. Policja szuka w tej chwili kolejnych poszkodowanych kobiet.

- Jeżeli ustalona zostanie tożsamość pozostałych osób, pozostałych kobiet, które zostały zaatakowane i złożą one zeznania w tej sprawie, to oczywiście zarzuty podejrzanemu zostaną rozszerzone. Czyli będzie miał więcej zarzutów. Obecnie są to trzy zarzuty, natomiast jeżeli ujawnią się pozostałe osoby, to będzie to oczywiście więcej zarzutów - wskazuje prokurator.





Mężczyzna atakował kobiety na głównych ulicach Siedlec: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Katedralnej, Świrskiego oraz Czerwonego Krzyża. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

