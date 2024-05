Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec Tomasza Szmydta RDC 07.05.2024 21:51 Rzecznik dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego Zdzisław Kostka wszczął wobec sędziego WSA Tomasza Szmydta postępowanie dyscyplinarne — poinformował we wtorek NSA. Jak dodano, chodzi o sprzeniewierzenie się ślubowaniu w zakresie wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej.

Naczelny Sąd Administracyjny (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Rzecznik dyscyplinarny NSA wszczął wobec Tomasza Szmydta postępowanie dyscyplinarne.

„NSA informuje, że najsurowszą karą przewidzianą dla sędziego za przewinienie dyscyplinarne jest kara złożenia sędziego z urzędu” - głosi komunikat zamieszczony na stronie NSA.

Jak przekazał NSA, zarzut wobec Szmydta dotyczy popełnienia przewinienia dyscyplinarnego „polegającego na umyślnym uchybieniu godności sprawowanego urzędu przez postępowanie naruszające powagę stanowiska sędziego i przynoszące ujmę godności sędziego, stanowiące jednocześnie sprzeniewierzenie się ślubowaniu w zakresie wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zrzeczenie się urzędu?

W komunikacie NSA poinformowano jednocześnie, że do wtorku do Kancelarii Prezesa NSA nie wpłynęło pisemne oświadczenie sędziego Szmydta o zrzeczeniu się urzędu.

„Gdyby takie oświadczenie już wpłynęło, można byłoby powiedzieć, że nie jest już sędzią i nie można wszczynać już postępowania. (...) Nie można było pozostawić sprawy bez skutku, kiedy on się zrzeka i nie ma już odpowiedzialności dyscyplinarnej. Teraz takie postępowanie będzie się toczyło" - wyjaśnił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy NSA sędzia Sylwester Marciniak. Jak dodał, wszczęcie teraz postępowania pozostawia otwarte różne ewentualności dalszych kroków, nawet w sytuacji nieobecności w kraju osoby objętej tym postępowaniem.

Z kolei jak poinformowała rzeczniczka prasowa WSA sędzia Małgorzata Jarecka, z wnioskiem o wszczęcie takiego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Szmydta wystąpił do rzecznika dyscyplinarnego NSA we wtorek prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

„Kierownictwo sądu ściśle współpracuje z odpowiednimi służbami w ramach podejmowanych przez nie czynności procesowych” - zapewniła sędzia Jarecka. Jak jednocześnie podkreśliła, sędziowie i pracownicy WSA są „zaskoczeni i zszokowani” postępowaniem sędziego Szmydta.

Prośba o azyl

Państwowa białoruska agencja prasowa BiełTA poinformowała w poniedziałek, że Tomasz Szmydt, sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, poprosił władze Białorusi o „opiekę i ochronę”. Sędzia powiadomił, że zrzeka się dotychczasowego stanowiska w WSA „ze skutkiem natychmiastowym”. „Zrzeczenie się funkcji sędziego jest wyrazem protestu przeciwko niesprawiedliwej i krzywdzącej polityce prowadzonej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wobec Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej” - czytamy w piśmie, którego treść Szmydt opublikował na platformie X.

Jeszcze tego samego dnia Prokuratura Krajowa informowała, że mazowiecki pion ds. przestępczości zorganizowanej PK z urzędu prowadzi czynności sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez tego sędziego wniosku o azyl polityczny na Białorusi. Dodano, że postępowanie toczy się w oparciu o przepis Kodeksu karnego mówiący o udziale w działalności obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji mogących wyrządzić szkodę RP.

Tymczasem we wtorkowym komunikacie NSA ujawniono także, że sędzia Szmydt był już raz niedawno ukarany dyscyplinarnie. W lutym 2022 roku Sąd Dyscyplinarny przy NSA wymierzył mu karę nagany. Zarzut, jak wynikało z opisu sentencji tamtego orzeczenia, dotyczył tego, że sędzia w 2019 r. w niewłaściwy sposób zachowywał się wobec jednej z dziennikarek, co "polegało na próbach angażowania dziennikarki w bardzo niejasne i niepożądane relacje, czego wyrazem była co najmniej niestosowna korespondencja ze strony sędziego", w tym "przesyłania jej filmików, także z czytelnym erotycznym podtekstem". We wrześniu 2022 r. Sąd Dyscyplinarny przy NSA w II instancji utrzymał tamten wyrok, oddalając odwołanie sędziego Szmydta.

