Nowa kadencja radomskiego samorządu. Kto został przewodniczącym rady? Anna Orzeł 07.05.2024 17:43 Na inauguracyjnej sesji złożyli dziś ślubowanie radni IX kadencji Rady Miejskiej w Radomiu oraz prezydent miasta Radosław Witkowski. Nowym przewodniczącym rady miejskiej został dotychczasowy wiceprezydent miasta Mateusz Tyczyński. W posiedzeniu wzięło udział dwudziestu pięciu radnych. Dziewiętnastu z nich ma już samorządowe doświadczenie, sześciu to debiutanci.

Radomscy radni zainaugurowali dziś nową kadencję samorządu (autor: Rada Miejska w Radomiu/FB)

Uroczystym ślubowaniem radomscy radni zainaugurowali dziś nową kadencję samorządu. W porządku obrad wybrano przewodniczącego rady miejskiej i jego zastępców.

Dziś też, zgodnie z procedurą, ślubowanie przed radnymi złożył prezydent Radomia Radosław Witkowski.

W posiedzeniu wzięło udział dwudziestu pięciu radnych. Dziewiętnastu z nich ma już samorządowe doświadczenie, sześciu to debiutanci. Jednym z nich jest Jarosław Kosior.

— To jest dla mnie absolutnie fundamentalna zmiana w moim życiu i bardzo się na nią cieszę. Dziękuję mieszkańcom Radomia za to, że dali mi szansę. Chciałbym realizować program, z którym szedłem do tych wyborów, ale przede wszystkim chciałbym służyć mieszkańcom — powiedział Kosior.

Radny z najdłuższym stażem

Kazimierz Woźniak jest radnym z najdłuższym stażem. W samorządzie pracuje nieprzerwanie od 26 lat.

— Każde ślubowanie zapada w pamięć i ma znaczenie, dlatego, że jest to dowód tego, że mieszkańcy nas wybrali. W imieniu tych mieszkańców składam ślubowanie, że będę ich reprezentował. To jest najważniejsze przesłanie tego ślubowania — przyznał Woźniak.

Nowy przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

Mateusz Tyczyński, dotychczasowy wiceprezydent miasta, został nowym przewodniczącym radomskiej rady miejskiej. Jego kandydaturę poparło 13 spośród 25 radnych.

Po blisko dekadzie sprawowania władzy wykonawczej Mateusz Tyczyński będzie koordynował i odpowiadał za aktywność władzy, uchwalającej miejscowe prawo. Jak sam powiedział — to wielkie wyzwanie.

— Przed nami perspektywa dobrej współpracy rady miejskiej, prezydenta, sejmiku województwa i rządu. Chcę, żebyśmy wykorzystali to w jak najlepszy możliwy sposób, jednocześnie czuję bardzo dużą odpowiedzialność, bo moją kandydaturę poprało nie tylko moje środowisko polityczne, więc jest to bardzo silny mandat — powiedział Tyczyński.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostały Wioletta Kotkowska, Magdalena Lasota i Agnieszka Stolarczyk.

