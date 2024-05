Uczniowie warszawskiego liceum budują balon stratosferyczny. Poleci 22 kilometry nad ziemią Adrian Pieczka 19.05.2024 14:06 Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Reytana w Warszawie budują balon stratosferyczny. Na wysokości około 22 km nad ziemią przeprowadzą sondaż meteorologiczny i badania pyłków roślin. – Jesteśmy w pewien sposób pionierami – powiedział Radiu dla Ciebie kierownik projektu Stanisław Abramowski.



Stanisław Abramowski (autor: RDC)

Uczniowie z liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie konstruują balon stratosferyczny, który wzniesie się na wysokość 22 km nad ziemią. Tam przeprowadzony zostanie sondaż meteorologiczny i badania pyłków roślin. Projekt jest prowadzony we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, a kieruje nim absolwent liceum - Stanisław Abramowski.

– Będziemy wysyłać obrazki, a także badać pyłki. Tak naprawdę, kiedy zapytałem pani profesor na studiach, powiedziała mi, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy tam w ogóle są jakieś pyłki, czy tam czegoś w ogóle możemy się spodziewać. Zobaczymy. Co znajdziemy, to znajdziemy. Można więc powiedzieć, że to jest w pewien sposób pionierskie przedsięwzięcie – powiedział.

Od startu po szczyt na filmie

Jak przekazał nam kierownik projektu – głównym celem jest zebranie informacji o atmosferze ziemskiej, a cały lot zostanie uwieczniony.

– Będziemy wysyłać obrazki promocyjne, zaprogramowane wcześniej w pamięć tego nadajnika. Planujemy także nagrać materiał wideo z całego przelotu. Od startu aż po sam szczyt, czyli te 22 kilometry – mówił.

Zebrane informacje zostaną przedstawione później w specjalnym opracowaniu.

Kiedy lot?

Chociaż budowa balonu wciąż trwa, to wiele z urządzeń zostało już skonstruowane. Wkrótce mają rozpocząć się też testy przed ostatecznym lotem.

– Mamy już wykonany przeze mnie transmiter zdjęć tych obrazków SSTV oraz sondę, która podaje swoje dane, swoją szerokość i długość geograficzną, na podstawie których potem odnajdziemy ładunek. Jeżeli chodzi o pozostałe czujniki, to jeszcze moi młodsi koledzy ze szkoły nad nimi pracują, aczkolwiek mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przeprowadzić generalne testy i przygotowywać się do samego startu – tłumaczył Abramowski.

Planowany start odbędzie się w poniedziałek, 27 maja o godzinie 11:30 z Arboretum SGGW w Rogowie.

Czytaj też: W piątek ruszył Festiwal Sztuki Kobiet PERSONA 2024. Co zaplanowano?