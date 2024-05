W piątek rusza Festiwal Sztuki Kobiet PERSONA 2024. Co zaplanowano? Cyryl Skiba 16.05.2024 19:18 Wielkie święto polskiego reportażu, polskiej sztuki. Święto kobiet i Lidii Ostałowskiej — tak opisała czwartą edycję interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuki Kobiet PERSONA kuratorka literacka wydarzenia Elżbieta Szymańska. Misją wydarzenia jest honorowanie twórczości kobiet i ich roli w polskiej kulturze, a matronką tegorocznej odsłony została Lidia Ostałowska – wybitna polska reportażystka, działaczka społeczna, autorka głośnych i nagradzanych książek.

Uhonorowanie twórczości kobiet i ich roli w polskiej kulturze. W piątek rozpocznie się czwarta edycja interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuki Kobiet PERSONA. Zaplanowano debaty, spotkania, wystawy i koncerty.

Kuratorka literacka wydarzenia Elżbieta Szymańska podkreśliła w Radiu dla Ciebie, że matronką tegorocznej odsłony jest Lidia Ostałowska – wybitna polska reportażystka, działaczka społeczna, autorka głośnych i nagradzanych książek, zmarła w roku 2018.

— Wielkie święto polskiego reportażu, polskiej sztuki. Święto kobiet i Lidii Ostałowskiej, jej przyjaciół, jej reportaży i pań przez nią opisanych. Pisała tak naprawdę o tak zwanej grupie wykluczonych, do których zaliczały się grupy etniczne, takie jak Romowie i Romki, grupy młodzieży, subkultury. To były kobiety z prowincji, ofiary transformacji — powiedziała Szymańska.

Ostałowska i życie Romów w Polsce

Jednym z tematów podejmowanych przez Ostałowską jest życie Romów w Polsce. Wokół tego też odbędzie się kilka wydarzeń festiwalowych, jak wystawa fotografii Katarzyny Piechowicz czy spotkanie z reżyserką serialu „Infamia” Anną Maliszewską.

— Temat romski, temat tej społeczności jest bardzo ważny. Lidka pisała o tym w dwóch książkach „Cygan to cygan” i „Farby wodne”, która była nominowana do literackiej nagrody Nike. Była pierwszą, która pisała o zagładzie Romów. Ten temat jakby wcześniej nie istniał. To jej ogromna zasługa — zaznaczyła Szymańska.

Słuchowisko na żywo

W sobotę o godzinie 20:00 „Kobiece akwarele” według Lidii Ostałowskiej — słuchowisko na żywo według scenariusza i w reżyserii Marii Marcinkiewicz-Górnej, która była gościem Poranka RDC. W sztuce spotkają się bohaterki, różnych reportaży Ostałowskiej.

— Lidka daje głos tym kobietom z popegeerowskich wiosek, z różnych stref wykluczenia społecznego, które miały miejsce dosyć wyraźnie na przełomie lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych. Kobietom, które znajdują się na marginesie życia społecznego, kulturowego, rodzinnego. Myślę, że tematy, które będziemy w tym poruszać, rezonują dzisiaj również, więc nikogo nie pozostawią obojętnie — powiedziała Marcinkiewicz-Górna.

Muzykę do słuchowiska na żywo zaimprowizuje Piotr Skotnicki, a wystąpią Jowita Budnik, Zuzanna Saporznikow, Małgorzata Zajączkowska i Fabian Kocięcki.

Wstęp na festiwalowe wydarzenia jest wolny jednak na wybrane pozycje obowiązują zapisy. Szczegóły na www.mik.waw.pl.

Projekt Festiwalu Sztuki Kobiet PERSONA narodził się z niezgody na pomijanie roli kobiet we współtworzeniu polskiej kultury oraz z chęci przybliżenia szerszej publiczności sylwetek artystek, w tym wybitnych kobiecych osobowości ze świata kultury i sztuki oraz promocję ich twórczości. Pomysłodawczynią festiwalu jest dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury Magdalena Ulejczyk.

