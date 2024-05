Budowa nowego SOR-u w Radomiu. Utrudnienia dla pacjentów jeszcze w maju Anna Orzeł 06.05.2024 21:11 Jeszcze w maju zaczną się utrudnienia dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Jego powierzchnia zostanie ograniczona, a część łóżek przeniesiona. Wszystko ma związek z budową nowego SOR-u. Dotychczasowy oddział będzie funkcjonował, ale z pewnymi ograniczeniami.

W maju utrudnienia dla pacjentów SOR-u w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym (autor: Szpital Radom)

W związku z budową nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w maju ograniczona zostanie powierzchnia obiektu, a część łóżek zostanie przeniesiona.

Prace, które podzielono na etapy, idą zgodnie z planem. Gotowa jest już betonowa wylewka, ułożono też instalacje. Za kilka tygodni stanie konstrukcja nowego budynku.

Wicedyrektor szpitala Jerzy Zawodnik tłumaczy, że dotychczasowy oddział będzie funkcjonował, ale z pewnymi ograniczeniami.

— Będziemy musieli zastopować prace jednej sali, na której przebywali chorzy, ale mamy inne pomieszczenia. Jest stare pomieszczenie, gdzie kiedyś był rentgen — tam chwilowo przeniesiemy kilku pacjentów, a to pomieszczenie, w którym dzisiaj jest sala obserwacyjna, zostanie wyłączone dla pacjentów. Mówiliśmy o tym, że kiedy rozpoczniemy prace, te utrudnienia mogą się pojawić, no i teraz będzie to namacalne także dla mieszkańców Radomia — mówi Zawodnik.

Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmie pierwszych pacjentów pod koniec przyszłego roku. Koszt inwestycji to 45 milionów złotych.

