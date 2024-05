Burze na Mazowszu. Jest ostrzeżenie IMGW dla części województwa [SPRAWDŹ] RDC 18.05.2024 12:34 Burze przejdą dziś nad Mazowszem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert I stopnia dla zachodnich i południowych powiatów województwa. Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu oraz porywy wiatru.

IMGW wydało alert (autor: RDC)

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla części Mazowsza. Alert obejmuje powiaty: sierpecki, płocki, Płock, płoński, gostyniński, sochaczewski, żyrardowski, grodziski, nowodworski, warszawski zachodni, Warszawa, pruszkowski, piaseczyński, grójecki, piaseczyński, otwocki, garwoliński.

Lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do około 65 km/h. Możliwy mały grad.

Alerty IMGW dotyczące burz na Mazowszu obowiązują od godz. 13:00 do 22:00.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



BURZE⚡



Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do20 - 25 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Możliwy mały grad.



➡️https://t.co/DIkhkQS5PS pic.twitter.com/F6C6VIxKg2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 18, 2024

Prognoza na weekend

W Radiu dla Ciebie sprawdziliśmy, jaka pogoda czeka nas w ten weekend.

— W sobotę pogodne przedpołudnie, po południu pogoda zacznie się zmieniać, pojawi się więcej chmur i miejscami występować będą przelotne opady deszczu oraz burze. Te burze głównie na południu i zachodzie Mazowsza — synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

Niedziela już z większą ilością deszczu.

— Zachmurzenie okresami wzrastające do dużego. To kolejny dzień z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. W trakcie burz spodziewamy się opadów deszczu do około 20 mm oraz porywów wiatru do około 65 km/h — informuje Gawron.

Przyszły tydzień pod znakiem chmur i dużych opadów deszczu.

Jak przygotować się do burzy?

Do burzy warto się odpowiednio przygotować i zabezpieczyć swoje domy czy mieszkania, a także samochody.

– Przy tego typu pogodzie warto zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które mamy na tarasie i balkonie. Lepiej zamknąć okna w domu, przeparkować samochód, aby nie był blisko drzewa. To właśnie drzewa i spadające gałęzie wyrządzają najwięcej szkód. A podczas przemieszczania się warto burzę przeczekać w jakimś budynku – mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

