IMGW ostrzega przed upałami. Od jutra prognozowane burze [SPRAWDŹ] RDC 15.07.2024 15:43 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla województwa mazowieckiego przed upałami. Dodatkowo we wtorek prognozowane są burze z gradem. Pojawią się późnym popołudniem i wieczorem, a także w pierwszej części nocy — mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Powrót upałów na Mazowsze (autor: UM. Warszawa/F. Kwiatkowski)

Upały nie odpuszczają. Dla całego Mazowsza wydano ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Znaczna część naszego województwa objęta jest alertami drugiego stopnia.

Z prognozą pogody przychodzi synoptyk Ewa Łapińska z IMGW. Dzisiaj nawet 31 stopni. Jutro będzie jeszcze cieplej.

— We wtorek będzie znacznie cieplej i temperatura maksymalna wyniesie około 34, lokalnie nawet 35 stopni, więc będzie to bardzo ciepły dzień. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 20. Dodatkowo we wtorek spodziewamy się na obszarze województwa mazowieckiego gwałtownych burz z opadami gradu i ulewnymi opadami deszczu — informuje Łapińska.

Burze na Mazowszu

Jutro upałom będą towarzyszyć burze z gradem.

— Opady deszczu w burzach mogą osiągać do 50, lokalnie 60 mm/m2, a porywy wiatru na ogół 85-90 km/h. Jednak lokalnie niewykluczone są porywy do 100 km/h, więc bardzo silne i niszczące. Burze pojawią się późnym popołudniem i wieczorem, a także w pierwszej części nocy — mówi Łapińska.

Od środy nadal około 30 stopni w ciągu dnia. Nocami około 17 stopni.

Jak przetrwać upały?

Doktor Katarzyna Szewczyk ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie przypomina, że kluczem w bezpiecznym przejściu przez upały jest odpowiednie nawodnienie.

– Średnio człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów płynów na dobę. Musimy jednak pamiętać, że w trakcie upałów to zapotrzebowanie wzrasta. Stąd co najmniej o pół do jednego litra płynów więcej powinniśmy wówczas przyjmować, to jest co najmniej 8–10 szklanek – mówi dr Szewczyk.

Trzeba także pamiętać, aby nie wystawiać się bezpośrednio na promienie słoneczne.

– Ważne jest też, żebyśmy chronili naszą skórę przed bezpośrednim napromieniowaniem. Korzystajmy z kremów z wysokim filtrem, minimum 30+, optymalnie 50+. Używajmy kapeluszy, nośmy lekką i przewiewną odzież. Unikajmy wychodzenia na słońce w okolicach południa i w godzinach największego nasłonecznienia – dodaje.

Doktor Katarzyna Szewczyk przypomina, aby obserwować tzw. objawy alarmowe, które mogą wskazywać na problemy zdrowotne wynikające z przegrzania – to przede wszystkim zawroty i bóle głowy oraz nagłe osłabienie.

Czytaj też: Jerzyki masowo trafiają do Ptasiego Azylu. Powodem upały