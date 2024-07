Jerzyki masowo trafiają do Ptasiego Azylu. Powodem upały Adam Abramiuk 15.07.2024 13:57 Nawet kilkanaście jerzyków dziennie trafia do Ptasiego Azylu w Warszawie. Powodem są upały. Jak wskazują weterynarze – lipiec jest najtrudniejszym miesiącem dla tych ptaków, a szczególnie dla młodych.



Kilkanaście jerzyków dziennie trafia do Ptasiego Azylu (autor: pau.artigas, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons)

Z powodu wysokich temperatur do Ptasiego Azylu w Warszawie trafia nawet kilkanaście jerzyków dziennie. Lipiec jest najtrudniejszym miesiącem dla tych ptaków, a w szczególności dla ich młodych.

Katarzyna Łochowska z Ptasiego Azylu mówi jak możemy pomoc jerzykom w przetrwaniu upałów.

– Młody ptak nie wróci do gniazda. Nie będzie dokarmiany na ziemi przez rodziców. Trzymajmy go w chłodnym miejscu. Te ptaki nie wymagają dogrzewania, chyba że natrafimy na łyse pisklę. Jeśli jest delikatnie wychłodzone i czujemy to, to warto tego ptaka dogrzać butelką z ciepłą wodą czy termoforem. Jeżeli ptak jest ciepły w dotyku, to nie schładzamy go polewając wodą, bo dozna wtedy szoku termicznego – tłumaczy.

Pomocy mogą wymagać też dorosłe osobniki.

– Możemy spróbować je wyciągnąć na dłoni, gdzieś na trawie i zobaczyć, czy poleci. Wtedy robimy to delikatnie, czyli kładziemy sobie tego ptaka na dłoni, na trawę i po prostu dajemy mu czas. Jeżeli jest zdrowy i będzie chciał, to poleci. Jeśli nie poleci, nie podrzucamy go w żaden sposób, po prostu dajemy mu ten czas. Jeżeli nie poleci, no to wtedy warto go przekazać do ośrodka rehabilitacji – dodaje.

Wykaz wszystkich ośrodków rehabilitacji zwierząt można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.