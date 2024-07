Najpierw upał, a po południu gwałtowne burze. IMGW i RCB ostrzegają Cyryl Skiba 11.07.2024 10:39 Burze dzisiaj na Mazowszu - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada szczególnie trudne warunki w centralnej i wschodniej Polsce. - Porywy wiatru podczas burzy mogą osiągnąć nawet 120 km/h - alarmuje synoptyk Ewa Łapińska. Do mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła SMS-y z alertami. Wciąż obowiązuje też ostrzeżenie przed upałami.

Alerty RCB (autor: RDC)

Burze dziś na Mazowszu. Są ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dla całego Mazowsza, ale i trzeciego stopnia dla jedno powiatu w regionie - łosickiego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20:00. Alerty rozsyła też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Intensywne burze zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska

- Jeżeli chodzi o strzeżenie przed burzami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, najbardziej gwałtownych burz spodziewamy się we wschodniej i centralnej części województwa. Po południu miejscami w burzach porywy wiatru mogą osiągać około 100 km/h, a lokalnie niewykluczone nawet 120 km/h, więc to są bardzo niebezpieczne warunki - mówi.





Burzom towarzyszyć będą silne opady.

- Dodatkowo bardzo silne opady deszczu do 55 mm/m2, a miejscami nawet te wartości mogą być przekroczone. Lokalnie spodziewamy się w burzach także opadów dość dużego gradu. Burze rozwiną się po południu i będą się utrzymywały do późnego wieczora - dodaje synoptyk.





Wciąż też obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Na termometrach dziś do 33, 34 stopni. Kolejne dni nie przyniosą ulgi. Nadal będzie około 30 stopni, nadal możliwe burze z opadami, a nocami około 20 stopni.

Czytaj też: WOPR alarmuje: wynajmujący łodzie nie znają przepisów ruchu wodnego