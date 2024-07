WOPR alarmuje: wynajmujący łodzie nie znają przepisów ruchu wodnego Adrian Pieczka 10.07.2024 20:54 Wynajmujący łodzie nie znają przepisów obowiązujących na wodzie – alarmują służby. Mazurscy policjanci wykazali, że nie ma o nich pojęcia nawet 95 proc. żeglujących. – Problem dotyczy także innych akwenów w Polsce – przekazał prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Jaworski.

Bezpieczeństwo nad wodą (autor: RDC)

Służby alarmują, że wynajmujący łodzie nie znają przepisów obowiązujących na wodzie. Mazurska policja wskazała, że nie ma o nich pojęcia 95 procent żeglujących.

Wzrasta też popularność wypożyczalni łodzi bez patentu. Jak podał legionowski WOPR – problem obserwuje się także na innych akwenach, w tym na tych mazowieckich – m.in. na podwarszawskim Zalewie Zegrzyńskim.

– Mamy do czynienia tak naprawdę z wszystkim tym, co się dzieje na Mazurach. Z wytwarzaniem ogromnych fal przez duże jednostki pływające, które powodują wywrócenie kajaka na przykład. Wyobraźmy sobie wtedy rozgrzane i nieubrane w kamizelkę asekuracyjną czy ratunkową dziecko, które wpada do wody. To bardzo często może być przyczyną tragedii – powiedział prezes Legionowskiego WOPR-u Krzysztof Jaworski.

Za możliwością wypożyczania łodzi bez patentu opowiedział się natomiast zawodnik wodnej Formuły 1 Bartłomiej Marszałek. Jego zdaniem powinno się to jednak odbywać z weryfikacją podstawowej wiedzy o przepisach wodnych.

– Żeby chociaż te pół godziny taki użytkownik posłuchał albo wypełnił jakąś kartkę, zdał jakiś "podstawowy" egzamin. Żaden paragraf i przepis nie włączy myślenia ludziom. To musi gdzieś się spotkać po środku.

Na pewno nie powinno być tak, że można wypożyczać łódź bez jakiejkolwiek wiedzy, bo to w tej chwili wygląda tak, jakby człowiek bez prawa jazdy mógł wypożyczyć samochód – dodał.

O zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą przypominają ratownicy w miasteczkach bezpieczeństwa - otwartych w słoneczne dni na plaży w Nieporęcie, Serocku i Wieliszewie.

Służby przypominają także, aby nie wypływać na wody po spożyciu alkoholu. W tym tygodniu policjanci z Pułtuska zatrzymali pijanego sternika, który pływał łodzią po Narwi.

Badanie trzeźwości wykazało 1,5 prom. alkoholu w jego organizmie. Teraz grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

