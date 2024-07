Ochłodzenie tylko chwilowe. Jeszcze w tym tygodniu powrót upałów [PROGNOZA] Adam Abramiuk 24.07.2024 04:37 Po lekkim ochłodzeniu spowodowanym powietrzem polarnym znów nadejdą upały. W najbliższy weekend na Mazowszu termometry wskażą ponad 30 stopni Celsjusza. — Upały skończą się wraz z przejściem frontu w nocy z niedzieli na poniedziałek — informuje synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Powrót upałów na Mazowsze (autor: UM. Warszawa/F. Kwiatkowski)

To jeszcze nie koniec upałów. Obecnie na Mazowszu panuje lekkie ochłodzenie. Pojawiło się więcej chmur i deszczu. Powodem jest powietrze polarne nad Polską.

Jak jednak informuje synoptyk IMGW Anna Woźniak, pod koniec tygodnia znowu będzie gorąco.

— Dzisiaj temperatura wzrośnie do 27 stopni, jutro nawet około 28 stopni, piątek nieco chłodniejszy ponownie 25-26 stopni, a upały wrócą do nas w sobotę oraz w niedzielę — mówi Woźniak.

Szczególnie upalny będzie weekend.

— W sobotę temperatura maksymalna na przeważającym obszarze regionu wyniesie około 30 stopni, natomiast w niedzielę może wzrosnąć nawet do 32-33 stopni. Upały skończą się wraz z przejściem frontu w nocy z niedzieli na poniedziałek — informuje Woźniak.

Jak przetrwać upały?

Doktor Katarzyna Szewczyk ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie przypomina, że kluczem w bezpiecznym przejściu przez upały jest odpowiednie nawodnienie.

– Średnio człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów płynów na dobę. Musimy jednak pamiętać, że w trakcie upałów to zapotrzebowanie wzrasta. Stąd co najmniej o pół do jednego litra płynów więcej powinniśmy wówczas przyjmować, to jest co najmniej 8–10 szklanek – mówi dr Szewczyk.

Trzeba także pamiętać, aby nie wystawiać się bezpośrednio na promienie słoneczne.

– Ważne jest też, żebyśmy chronili naszą skórę przed bezpośrednim napromieniowaniem. Korzystajmy z kremów z wysokim filtrem, minimum 30+, optymalnie 50+. Używajmy kapeluszy, nośmy lekką i przewiewną odzież. Unikajmy wychodzenia na słońce w okolicach południa i w godzinach największego nasłonecznienia – dodaje.

Doktor Katarzyna Szewczyk przypomina, aby obserwować tzw. objawy alarmowe, które mogą wskazywać na problemy zdrowotne wynikające z przegrzania – to przede wszystkim zawroty i bóle głowy oraz nagłe osłabienie.

