Od jutra nawet 30 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na weekend [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 26.07.2024 04:26 Sobota w województwie mazowieckim będzie słoneczna i upalna. Na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza. Z kolei w niedzielę nastąpi gwałtowna zmiana pogody. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, burze oraz ochłodzenie na zachodniej części województwa.

Pogoda na najbliższy weekend dla Mazowsza (autor: RDC)

Najpierw słońce i upał, później deszcz i spadek temperatury. Tak będzie wyglądał najbliższy weekend na Mazowszu.

Synoptyk IMGW Ewa Łapińska zapowiada, że w sobotę czeka nas naprawdę ładna pogoda.

— Gdzieniegdzie rozwiną się chmury, ale nigdzie nie będzie padało i temperatura maksymalna bardzo wysoka, 29, a lokalnie nawet 30 stopni — mówi Łapińska.

Z kolei w niedzielę czeka nas gwałtowna zmiana pogoda.

— Z północnego zachodu województwa nasunie się strefa frontu atmosferycznego i wystąpią przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Przed frontem na wschodzie województwa będzie jeszcze bardzo ciepło i temperatura maksymalna wyniesie około 30-31 stopni, natomiast na zachodzie i na północnym zachodzie województwa będzie już nieco chłodniej, około 24-25 stopni — informuje Łapińska.

Deszcze nie zawitają na długo — poprawa pogody nastąpi już w przyszłym tygodniu.

Prognoza pogody na piątek

W piątek w kraju będzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie we wschodnich województwach miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, na Podlasiu także z lokalnymi burzami i tam wysokość opadów do 15 mm. Rano na wschodzie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 22-24 st. C na północy i w dolinach karpackich do 28 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na północnym wschodzie duże i tam zanikający przelotny deszcz. Na wschodzie lokalna mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 13 st. C na północnym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 19 st. C na południowym zachodzie; na obszarach podgórskich Karpat chłodniej, około 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego.

