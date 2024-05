Noc Muzeów w Radomiu to powrót do PRL i wystawa policyjnej broni RDC 18.05.2024 15:19 Wystawy, koncerty, gry miejskie i konkursy – instytucje kultury i nie tylko w Radomiu są już gotowe na Noc Muzeów. Lista miejsc, które warto odwiedzić tej wyjątkowej nocy, jest bardzo długa, ale tym, które od lat cieszy się największym zainteresowaniem, pozostaje Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Noc Muzeów w Radomiu (autor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu/FB)

Radom jest już gotowy na Noc Muzeów. Wyjątkową propozycję dla zwiedzających przygotowało m.in. Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

– 18 maja o godzinie 18:00 w manierze PRL-u będziemy mogli odwiedzić Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. To tu spotkamy relikty tamtego okresu. Być może niektórzy będą oglądać je z tęsknotą, a inni ze zdziwieniem, że tak kiedyś przyszło nam żyć – zaprasza dyrektor instytucji Leszek Ruszczyk.

W tym roku w Noc Muzeów zaangażowała się także mazowiecka policja, która z tej okazji zaprasza do obu komend – miejskiej i wojewódzkiej.

– O godzinie 18:00 nastąpi uroczyste otwarcie drzwi do komendy policji wojewódzkiej, a tam przygotujemy dla państwa wiele niespodzianek. Pokażemy to, czego do tej pory nie można było zobaczyć w komendzie. Zaprosimy do sali tradycji na wystawę historyczną z eksponatami zgromadzonymi przez nasze laboratorium kryminalistyczne, będzie to zabezpieczona broń – mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

W projekt włączyły się również Muzeum Historii Radomia, Resursa Obywatelska oraz spółka Rewitalizacja.

