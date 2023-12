Muzeum Gombrowicza we Wsoli może stać się niezależną instytucją RDC 27.12.2023 12:10 Chcą uniezależnienia Muzeum Gombrowicza we Wsoli koło Radomia. O zmianę statusu oddziału Muzeum Literatury w Warszawie zabiega samorząd Mazowsza. Może to nastąpić w połowie przyszłego roku.

Muzeum Gombrowicza we Wsoli może stać się niezależną instytucją (autor: Muzeum Gombrowicza we Wsoli)

Muzeum Gombrowicza we Wsoli koło Radomia może stać się autonomiczną instytucją. Dziś jest częścią Muzeum Literatury w Warszawie. O zmianę statusu placówki zabiega samorząd Mazowsza.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego tłumaczy wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski.

– Biorąc pod uwagę ilość odwiedzających, imprez, samej ekspozycji, wszystkich działań całego zespołu muzeum Gombrowicza i biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze jest filia we Francji, więc oczywiście to powinno być takie działanie dosyć szybkie – mówi Rajkowski.

To dobra decyzja. Dzięki niej "Gombrowicz" będzie mógł się rozwijać przekonuje dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie Jarosław Klejnocki.

– Nam jest bardzo fajnie, że to jest nasz oddział, bardzo przyjemnie. Jednak racjonalne względy mówią, że tak, to powinno być muzeum tutaj. Utożsamiane z ziemią radomską, z której przecież Gombrowicz się też wywodzi w pewnym sensie, a my będziemy temu kibicować – mówi Klejnocki.

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli stanie się suwerenną instytucją najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku.

