Radomski Powiatowy Urząd Pracy przejdzie remont. Zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Katarzyna Czarkowska 26.12.2023 11:32 Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Łukasika w Radomiu zostanie przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Remont budynku rozpocznie się w styczniu 2024 roku.

Radomski Powiatowy Urząd Pracy przejdzie remont. Zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (autor: powiatradomski.pl)

Bariery architektoniczne w Powiatowym Urzędzie Pracy zostaną zlikwidowane. Placówka zapowiedziała rozpoczęcie prac modernizacyjnych na początku stycznia.

– Projekt został podzielony na trzy etapy – mówi Sebastian Murawski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu – przewiduje przede wszystkim powiększenie pomieszczeń biurowych na parterze budynku, aby niepełnosprawni mogli do takiego pokoju wjechać i sprawnie się w nim poruszać. To montaż drzwi przesuwnych z foto komórką od strony sali rejestracji na parterze. Tak, żeby otwierały się samoczynnie. Trzeci element to montaż platformy schodowej, która umożliwia dostęp do pokoi na wyższych piętrach.

Cała dokumentacja jest już gotowa. Urząd zabezpieczył też wkład własny, który został pozyskany z budżetu powiatu.

– W następnych latach mamy w planach realizację kolejnych udogodnień – dodaje dyrektor Murawski – planujemy przede wszystkim montaż windy, która umożliwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych pięter, a także remont pierwszego piętra budynku.

Na te cele placówka planuje pozyskać kolejne środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

