Ponad 2,2 mln zł na modernizację Łaźni. Radom ze wsparciem marszałka Anna Orzeł 06.12.2024 19:33 Łaźnia, czyli Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zostanie zmodernizowany. Miasto otrzymało ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych od marszałka województwa mazowieckiego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”. Remont rozpocznie się w połowie przyszłego roku.

Radom ma pieniądze na remont Łaźni! (autor: Anna Wroblewska/UM)

Radomska Łaźnia, która znajduje się przy ulicy Żeromskiego, przejdzie remont. Miasto otrzymało ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych od marszałka województwa mazowieckiego. Prace rozpoczną się w połowie przyszłego roku i potrwają 12 miesięcy.

Samorząd od lat zabiegał o fundusze na modernizację zabytkowego obiektu. Wiceprezydent Radomia Łukasz Molenda tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że tym razem udało się zdobyć unijne wsparcie, dzięki któremu możliwe będzie gruntowne odnowienie budynku Klubu Środowisk Twórczych.

— To jest dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przystosowanie do podłączenia ogrzewania systemowego. To była wieloletnia bolączka Łaźni. To jest także remont instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych — wymienia Molenda.

Szefowa Łaźni Beata Drozdowska zapewnia, że instytucja, pomimo remontu, będzie działała.

— To nie będzie tak, że instytucja na ten czas się zamknie. Przeniesiemy część imprez w przestrzeń miejską. Będziemy wykorzystywać naszą siedzibę przy ulicy Traugutta — mówi Drozdowska.

Całkowity koszt inwestycji to 2 miliony 700 tysięcy złotych.

