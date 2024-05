„Bezpieczne wakacje i wypoczynek nad wodą”. Praktyczne zajęcia z udziałem radomskich uczniów Anna Orzeł 14.05.2024 21:52 Funkcjonariusze policji i ratownicy WOPR w Radomiu przypomnieli licealistom podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. W poniedziałek nad zalewam na radomskich Borkach obyły się zajęcia „Bezpieczne wakacje i wypoczynek nad wodą”. — To jest o wiele ciekawsze, niż zwykła, czysta, teoria w szkolnych ławkach — powiedział Kamil Barwiński, zastępca dyrektora X LO w Radomiu.

„Bezpieczne Wakacje” w Radomiu (autor: RDC)

Zasady udzielania pierwszej pomocy i pokaz sprzętu wodnego. Policjanci i ratownicy WOPR w Radomiu prowadzili zajęcia, w których uczestniczyli radomscy licealiści.

Tradycyjnie, przed wakacjami funkcjonariusze i ratownicy przypominają młodym ludziom podstawowe zasady, których przestrzeganie pozwala unikać zagrożeń i błędów, które — jak mówi prezes WOPR Radom Paweł Stefański — doprowadzają do tragedii.

— Nie kąpmy się na dzikich kąpieliskach. Jeżeli już wybierzemy takie miejsce, to musi być to sprawdzone i pewne miejsce, a nie przypadkowe. Przede wszystkim brak umiejętności pływackich to pierwsza podstawowa rzecz. Jeśli chodzi o młodych ludzi, to niestety brawura, bo jest to wiek dojrzewania — mówi Stefański.

Zastępca dyrektora X LO w Radomiu Kamil Barwiński podkreśla, że plenerowe lekcje poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi są potrzebne i ważne.

— To jest o wiele ciekawsze, niż zwykła, czysta, teoria w szkolnych ławkach. Ja jestem zwolennikiem tego typu nauki, że przez doświadczenie zapamiętują uczniowie informacje. Jak zobaczą, to może podświadomie będą sobie przypominać, co trzeba robić w danym wypadku — wyjaśnia Barwiński.

Młodzi ludzie są świadomi zagrożeń.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna odbywa się pod hasłem „Bezpieczne wakacje i wypoczynek nad wodą”.

Czytaj też: Odpady ze składowiska przy Ofiar Firleja w Radomiu znikną do końca tygodnia. To miesiąc przed terminem