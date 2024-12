Koniec utrapień rowerzystów. Niebezpieczna bocznica kolejowa została rozebrana Katarzyna Czarkowska 16.12.2024 10:52 Ciesząca się złą sławą bocznica kolejowa w Radomiu, na której często dochodziło do rowerowych wypadków, została rozebrana. Szczególnie tragiczny pod tym względem był ostatni rok, kiedy doszło w tym miejscu między innymi do wypadku seniorki. – Podczas upadku przeleciałam tam jak worek kartofli – mówiła naszemu reporterowi pani Ewa niedługo po zdarzeniu.

Niebezpieczna bocznica rozebrana (autor: Bractwo Rowerowe/FB)

Zakończyła się rozbiórka bocznicy kolejowej prowadzącej w przeszłości do zakładów drzewnych na ulicy Mazowieckiego w Radomiu. Tory były przyczyną wielu zdarzeń z udziałem rowerzystów.

Szczególnie tragiczny pod tym względem był ostatni rok. Doszło wówczas m.in. do wypadku seniorki.

– To, co mnie spotkało do końca życia, to nie jest moją winą. Nie jest moją winą, że ja nie umiem jeździć. Nie pozwolę, żeby jeszcze jedna osoba straciła tam zdrowie czy życie – mówił pani Ewa.

Oo demontaż nieczynnego torowiska od kilku lat upominało się Bractwo Rowerowe. Przebiegało ono, jak zaznaczali, pod bardzo ostrym kątem.

– Jeżeli jedziemy pojazdem jednośladowym, takim jak rower czy motocykl, koło przednie po prostu uślizguje się na wyślizganej nawierzchni powierzchni stalowej szyny i dochodzi do wywrotek – mówił Sebastian Pawłowski.

Bractwo Rowerowe pierwsze działania zmierzające do likwidacji szyn podjęło cztery lata temu, wysyłając pisma do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, jednak dopiero zaangażowanie w sprawę radnych, policji oraz mediów pozwoliło odnieść sukces.

