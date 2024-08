Niebezpieczna bocznica kolejowa w Radomiu zostanie zlikwidowana?

Radni ponaglają prezydenta Radomia w sprawie likwidacji nieczynnej od lat bocznicy kolejowej. Rowerzyści z Bractwa Rowerowego doliczyli się około 80 zdarzeń na nieużywanych torach przy ulicy Mazowieckiego z ich udziałem w ciągu 4 lat. Likwidacja się przedłuża, ponieważ były problemy ze znalezieniem jej właściciela. — To my musimy zatem zlecić jej demontaż i nastąpi to w ciągu kilku najbliższych miesięcy — mówi Marek Ziółkowski z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.