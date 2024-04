Rusza przebudowa Wolanowskiej w Radomiu. Kiedy pierwsze utrudnienia? Anna Orzeł 23.04.2024 16:52 W Radomiu rusza przebudowa ulicy Wolanowskiej. Wykonawca, który podpisał umowę, ma osiemnaście miesięcy na wykonanie prac. Wymieniona zostanie nawierzchnia, zbudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe. Powstanie również nowe oświetlenie. Firma Strabag, która wygrała przetarg na realizację inwestycji, planuje rozpoczęcie prac już w czerwcu. Mieszkańcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami i objazdami.

Ulica Wolanowska w Radomiu do przebudowy. Będą utrudnienia (autor: ZDM/Zdjęcie ilustracyjne)

Wykonawca przebudowy ulicy Wolanowskiej w Radomiu podpisał umowę. Ma osiemnaście miesięcy na wykonanie prac. Firma Strabag, która wygrała przetarg na realizację inwestycji, planuje rozpoczęcie prac już w czerwcu.

Poza wymianą nawierzchni na blisko pięciokilometrowym odcinku zaplanowano m.in. budowę chodników i ścieżek rowerowych. Powstanie też nowe oświetlenie.

Remontowaną drogę podzielono na dwa odcinki. Jak ostrzega Grzegorz Sarnecki z firmy Strabag, będą utrudnienia i objazdy.

— Te prace będziemy prowadzili częściowo pod ruchem, ale będzie poprowadzony objazd. Oznacza to, że ruch będzie zapewniony tylko dla mieszkańców tej ulicy. Odcinek drogi krajowej od NSZZ Solidarności do granicy miasta - tutaj planujemy przebudowę tego odcinka pod ruchem na tak zwanych wahadłach, więc wlot i wjazd do Radomia będzie cały czas płynny — informuje Sarnecki.

Dofinansowanie na przebudowę Wolanowskiej

Radom dostał z Polskiego Ładu na przebudowę ulicy Wolanowskiej 76 mln zł. Przetarg dał kilkanaście milionów oszczędności. Prezydent miasta Radosław Witkowski ma pomysł jak je wykorzystać.

— Będę chciał, żeby te pieniądze zostały w Radomiu i żebyśmy mogli wykorzystać na kolejny projekt drogowy, wskazując ulicę Sandomierską i ulicę Idalińską, jako dwie pierwsze pozycje do zrealizowania. Natomiast te rozmowy są przed nami — mówi Witkowski.

Integralną częścią tego projektu jest też przebudowa jednego z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w Radomiu — ulic Maratońskiej i Dębowej.

