Powiatowe inwestycje drogowe w Radomiu. „Priorytetem jest bezpieczeństwo” Anna Orzeł 28.05.2023 17:02 W powiecie radomskim od pięciu lat dokonywane są inwestycje drogowe. Zainwestowano 231 milionów złotych na remonty i przebudowy dróg. Władze powiatu przy modernizacjach i przebudowach kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo. — Przejścia dla pieszych, nowe ronda — to jest element pewnego komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa — mówi starosta radomski Waldemar Trelka.

W ciągu ostatnich pięciu lat na remonty i przebudowy dróg w powiecie radomskim zainwestowano 231 milionów złotych. Inwestycje są możliwe dzięki pieniądzom z budżetu państwa, a każdego roku samorządy mogą liczyć na wsparcie.

W 13 gminach powiatu radomskiego jest ponad 540 kilometrów dróg. Najdłuższa sieć dróg powiatowych występuje w gminie Iłża – 77,1 kilometra, a najkrótsza – 13,8 kilometra na terenie gminy Jedlnia – Letnisko.

Pięć lat inwestycji

Władze powiatu powiatu pozyskały blisko 142miliony złotych, czyli prawie 70 % łącznej kwoty, wydanej na ten cel. Skuteczne pozyskiwanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych poskutkowało tym, że na realizację inwestycji drogowych Powiat Radomski wydał ze swojego budżetu 68,4 miliona złotych, czyli około 30 % łącznych nakładów na drogi.

Aż 101,8 milionów złotych na inwestycje drogowe pochodziło z budżetu państwa, z którego przekazywano je w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rezerwy subwencji ogólnej.

Jak zapewnia starosta radomski Waldemar Trelka, priorytetem jest bezpieczeństwo.

— Przejścia dla pieszych, nowe ronda — to jest element pewnego komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Przebudowując te drogi również zmieniamy czasami ślad stary na nowy, dlatego że profilujemy drogi po to, żeby one były bezpieczne — mówi Trelka.

Modernizacje zgodne ze standardami

Wszystkie nowe drogi powiatowe czy gminne modernizowane są zgodnie obowiązującymi standardami. Jak przekazuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu Joanna Chojnacka, drogi mają odpowiednią szerokość i nawierzchnię, chodniki oraz ścieżki rowerowe.

— Każda nasza droga w tej chwili jest zdolna przenieść natężenie obciążenia 115 kiloniutonów na oś. Czyli takie, jakie są wymagane na wszystkich drogach publicznych w Polsce, nawet na drogach krajowych — informuje Chojnacka.

Oprócz zadań inwestycyjnych, samorząd powiatu radomskiego w latach 2019 – 2022 zrealizował zadania remontowe, polegające na wykonaniu nowych nawierzchni, oczyszczeniu rowów i umocnieniu poboczy. Łącznie wyremontowano w ten sposób 26,6 kilometra dróg powiatowych wydatkując na ten cel środki w wysokości 16,3 mln zł. Środki te pochodziły z budżetu Powiatu.

— W ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zrealizowaliśmy też zadania polegające na doświetleniu przejść dla pieszych, budowie chodników, stanowiących dojścia do przejść dla pieszych w pięciu gminach: Iłża, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia, Kowala oraz mieście Pionki — dodaje Chojnacka.

Wartość prowadzonych obecnie w powiecie radomskim inwestycji drogowych to 40 milionów złotych.

