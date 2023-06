Wiadukt przy Żeromskiego w Radomiu prawie całkowicie odgrodzony Katarzyna Czarkowska 13.06.2023 13:23 W Radomiu w większości odgrodzono już teren obejmujący prace rozbiórkowe przy wiadukcie. Chodzi o ciąg ulic Żeromskiego i Lubelskiej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji musi zaakceptować zaproponowaną organizację ruchu. Po tym nastąpi całkowite zamknięcie wiaduktu oraz rozpoczną się prace.

7 Teren wiaduktu przy Żeromskiego w Radomiu został prawie całkowicie odgrodzony (autor: RDC)

Wykonawca prac przy wiadukcie w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu niemal całkowicie odgrodził już teren pod obiektem. Prace rozbiórkowe mogą zacząć się w każdej chwili.

Jak podaje Dawid Puton rzecznik MZDiK, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu obecnie sprawdza zaproponowaną przez firmę organizację ruchu w tym rejonie.

— Wciąż czekamy na to aż pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zaakceptują ją w całości. Gdy tylko to nastąpi, będziemy mogli śmiało przystąpić do całkowitego zamknięcia wiaduktu oraz konkretnych prac przy nim. Na ten moment jest jeszcze zbyt wcześnie, aby podawać konkretne daty — wyjaśnia Puton.

Zgodnie z umową na wzniesienie nowego obiektu wykonawca będzie miał 24 miesiące. Wiadukt przy Żeromskiego to jedna z najważniejszych radomskich inwestycji, która ma ułatwić komunikację z nowo otwartym Lotniskiem Warszawa-Radom.

Źródło: RDC Autor: Katarzyna Czarkowska/JD