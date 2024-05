Odpady ze składowiska przy Ofiar Firleja w Radomiu znikną do końca tygodnia. To miesiąc przed terminem Iwona Rodziewicz-Ornoch 14.05.2024 07:36 Do końca tygodnia toksyczne odpady ze składowiska przy Ofiar Firleja w Radomiu mają zostać wywiezione - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Firma, która wygrała przetarg, upora się z odpadami na miesiąc przed terminem. Na nielegalnym składowisku przy szkole znajdowało się kilkaset beczek z niebezpiecznymi substancjami. To pozostałości po farbach, lakierach, rozpuszczalniki czy opakowania z metali rakotwórczych, w tym azbest.

3 Składowisko przy Ofiar Firleja w Radomiu (autor: UM w Radomiu)

Do tej pory wywieziono ponad 400 ton odpadów. To pozostałości po farbach, lakierach, opakowania z metali rakotwórczych czy azbest. Na nielegalnym składowisku przy Firleja w sumie było kilkaset beczek z tymi substancjami.

- Wywożenie odpadów idzie bardzo sprawnie - mówi wiceprezydent Radomia Łukasz Molenda. - Wygląda na to, że wyrobimy się przed terminem. Codziennie dwa transporty opuszczają miejsce prac. Szacujemy, że do końca tygodnia sprawa będzie już zakończona i będziemy mogli odetchnąć, że ta bomba ekologiczna, na której siedzieliśmy, jest już rozbrojona - tłumaczy.





Składowisko znajduje się na prywatnej działce, niedaleko jednej ze szkół. Właścicielka wydzierżawiła posesję i nie wiedziała, że trafiły tam niebezpieczne odpady.

Zarzuty dla dwóch mężczyzn

Zarzuty w związku ze składowiskiem niebezpiecznych odpadów w centrum Radomia, niedaleko jednej ze szkół usłyszeli już dwaj mężczyźni w wieku 25 i 38 lat.

– Dotyczą one składowania odpadów w sposób, który zagraża życiu i zdrowiu człowieka bądź środowisku naturalnemu. To czyn zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat pięciu – podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Mafia śmieciowa?

Jak dodał rzecznik, wszystko wskazuje na to, że składowisko w Radomiu jest elementem mafii śmieciowej, która działa w całym kraju.

– Fakt przejęcia postępowania z Radomia podyktowany był zachodzącą łącznością podmiotową ze śledztwem, które prowadziliśmy już wcześniej. Wszystko bowiem wskazuje na to, że to właśnie składowisko jest elementem szeroko zakrojonej działalności przestępczej – mówił.

– Śledztwo ma bardzo szeroki zakres. Akta już w tej chwili składają się z kilkuset tomów. Dotyczą co najmniej ośmiu składowisk, które zlokalizowane były w różnych częściach kraju, w tym składowiska w Radomiu – dodał Kopania.

Niebezpieczne odpady

Na nielegalnym składowisku przy ul. Ofiar Firleja znajdowało się kilkaset beczek z niebezpiecznymi substancjami. To pozostałości po farbach, lakierach, rozpuszczalniki czy opakowania z metali rakotwórczych, w tym azbest.

– Z opinii opracowanej przez biegłych służby ochrony środowiska wynika, że były tam składowane odpady niebezpieczne w sposób, który stanowił zagrożenie dla człowieka i przyrody, a także zwierząt – mówił rzecznik prokuratury.

Substancje te są łatwopalne i silnie alergiczne.

Autor: Iwona Rodziewicz-Ornoch/PL