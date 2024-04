Przegląd wiaduktu kolejowego i utrudnienia dla kierowców w Radomiu [SPRAWDŹ] Wojciech Kowalczewski 22.04.2024 20:19 Od jutra duże utrudnienia w rejonie wiaduktu w alei Grzecznarowskiego w Radomiu. O godz. 8:00 eksperci rozpoczną generalny przegląd przeprawy po tym, jak strop wiaduktu spadł na przejeżdżający samochód. Jego kierowca trafił do szpitala. W związku z przeglądem zamknięty zostanie odcinek północny jezdni.

1 Fragment stropu wiaduktu spadł na przejeżdżające auto osobowe (autor: Policja Radom)

Generalny przegląd wiaduktu w alei Grzecznarowskiego w Radomiu rozpocznie się jutro o godz. 8:00. Drogowcy zamkną odcinek północnej jezdni.

– Kilkadziesiąt metrów przed i za wiaduktem zostały wykonane tak zwane przewiązki, czyli przejazdy przez pas zieleni między obiema jezdniami, dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na odcinku jezdni południowej – informuje rzecznik Mazowieckiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu Dawid Puton.

Zamknięty zostanie również ciąg pieszo-rowerowy po stronie północnej alei Grzecznarowskiego.

– Zamknięcie jest spowodowane wykonanie ekspertyzy tynku pod wiaduktem. My jako drogowcy zajmiemy się częścią pod ulicą Czarną, a pracownicy PKP rozpoczną swoje prace pod częścią kolejową tego wiaduktu – dodaje Puton.

Dostępny dla pieszych i rowerzystów będzie chodnik po stronie południowej. Ekspertyzę tynku prowadzić będą fachowcy z PKP i MZDiK. Nie wiadomo, jak długo potrwają prace.

Niebezpieczny wiadukt w Radomiu

W sprawie incydentu, do którego doszło w Wielki Piątek, postępowanie wszczęła policja. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, na lewym pasie ruchu w kierunku centrum doszło do wypadku drogowego spowodowanego przez oderwanie się ze stropu warstwy tynku, który spadł na przejeżdżający pojazd marki Skoda. Kierujący nim 30-latek został ranny i trafił do szpitala.

Tunel przy Grzecznarowskiego w Radomiu ma złą sławę u kierowców. – On nigdy nie był bezpieczny – usłyszał nasz reporter.

Wiadukt nad Grzecznarowskiego jest obiektem kolejowym. Zgodnie z umową z PKP jest utrzymywany przez MZDiK, który zleca regularne przeglądy. Ostatni przegląd, który nie wykazał nieprawidłowości, miał miejsce jesienią ubiegłego roku.

Źródło: RDC Autor: Wojciech Kowalczewski/PA