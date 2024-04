Element stropu wiaduktu spadł na auto w Radomiu. Policja wszczęła postępowanie Wojciech Kowalczewski 02.04.2024 13:38 Policja wszczęła postępowanie w sprawie incydentu, do którego doszło w Wielki Piątek na wiadukcie przy ulicy Grzecznarowskiego w Radomiu. Fragment stropu spadł na przejeżdżające auto osobowe. Kierowca trafił do szpitala.

5 fragment stropu wiaduktu spadł na przejeżdżające auto osobowe (autor: Policja Radom)

Niebezpieczny wiadukt przy ul. Grzecznarowskiego w Radomiu. Jest policyjne postępowanie w sprawie incydentu, do którego doszło tam w Wielki Piątek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, na lewym pasie ruchu w kierunku centrum doszło do wypadku drogowego spowodowanego przez oderwanie się ze stropu warstwy tynku, który spadł na przejeżdżający pojazd marki Skoda. Kierujący nim 30-latek został ranny i trafił do szpitala.

Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji informuje, że świadkowie zdarzenia są przesłuchiwani.

— Teraz sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie jest prowadzone. Kalifikacja może ulec zmianie. Policjanci postępowanie prowadza, przesłuchują świadków i na razie ustalają okoliczności — przekazuje Jaśkiewicz.

Rzecznik radomskiego szpitala specjalistycznego Dominik Podworski przekazuje, że poszkodowany już opuścił szpital.

— Był u nas taki pacjent i został on zaopatrzony. Dostał niezbędną pomoc — mówi Podworski.

Wiadukt nad ul. Grzecznarowskiego w Radomiu jest obiektem kolejowym. Zgodnie z umową z PKP jest utrzymywany przez MZDiK, który zleca regularne przeglądy. Ostatni przegląd, który nie wykazał nieprawidłowości, miał miejsce jesienią ubiegłego roku.

Źródło: RDC Autor: Wojciech Kowalczewski/DJ