60 dzieci nie dostało się do przedszkoli w Radomiu. Zostaje ponad 400 wolnych miejsc Katarzyna Czarkowska 19.04.2024 14:39 Prawie 60 dzieci nie zakwalifikowało się w pierwszym etapie rekrutacji do radomskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. — Oczywiście, to nie oznacza, że te dzieci nie znajdą miejsc w naszych radomskich przedszkolach. — mówi wiceprezydent Radomia. Jak zaznacza Katarzyna Kalinowska, wolnych miejsc jest 466.

Przedszkole (autor: Pixabay)

W Radomiu zakończył się pierwszy etap rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jak mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska, tegoroczny nabór zakończył się nadspodziewanie dobrze.

— Do naboru mieliśmy 1862 dzieci, z czego zakwalifikowanych zostało 1805. Prosty rachunek wskazuje, że liczba niezakwalifikowanych, to raptem 57 dzieci, ale oczywiście to nie oznacza, że te dzieci nie znajda miejsc w naszych radomskich przedszkolach. Wolnych miejsc mamy 466 — informuje Kalinowska.

Teraz każdy rodzic dostanie z Wydziału Edukacji pismo.

— Ze wskazaniem wszystkich miejsc w przedszkolach w danej grupie wiekowej, do której rodzice aplikowali i rodzice będą mogli wybrać, do którego przedszkola zapiszą dzieci — mówi Kalinowska.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą do 26 kwietnia potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki wskazanej przez system.

7 czerwca ruszy tygodniowa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, które posiadają wolne miejsca.

