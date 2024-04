Eksperci zbadają wiadukt w Radomiu. Kierowcy: tam nigdy nie było bezpiecznie Wojciech Kowalczewski 02.04.2024 18:21 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zlecił przegląd wiaduktu kolejowego nad aleją Grzecznarowskiego w Radomiu, po tym jak fragment stropu spadł na samochód. Kierujący nim 30-latek został ranny i trafił do szpitala. W tej sprawie swoje postępowanie prowadzi policja. Obecnie jeden pas jest wyłączony z ruchu.

5 fragment stropu wiaduktu spadł na przejeżdżające auto osobowe (autor: Policja Radom)

Wiadukt kolejowy nad aleją Grzecznarowskiego w Radomiu pod lupą ekspertów. Wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński informuje, że Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zlecił przegląd, po tym jak fragment stropu spadł na samochód.

— Tak, aby wykluczyć możliwość jakiegokolwiek kolejnego zdarzenia. Po tym będzie podejmować decyzje co dalej, czy będą potrzebne jakieś naprawy, roboty konserwacyjne. Jedno jest pewne, to nie jest poważna usterka, w sensie konstrukcyjnym. Tam nie ma żadnego zagrożenia dlatego, że ten wiadukt czy ulica pod wiaduktem będą zamknięte — mówi Tyczyński.

Postępowanie policyjne

Policja wszczęła postępowanie w sprawie incydentu, do którego doszło w Wielki Piątek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, na lewym pasie ruchu w kierunku centrum doszło do wypadku drogowego spowodowanego przez oderwanie się ze stropu warstwy tynku, który spadł na przejeżdżający pojazd marki Skoda. Kierujący nim 30-latek został ranny i trafił do szpitala.

Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji informuje, że świadkowie zdarzenia są przesłuchiwani.

— Teraz sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie jest prowadzone. Kalifikacja może ulec zmianie. Policjanci postępowanie prowadza, przesłuchują świadków i na razie ustalają okoliczności — przekazuje Jaśkiewicz.

Niebezpieczny wiadukt w Radomiu

Tunel przy Grzecznarowskiego w Radomiu ma złą sławę u kierowców. Obecnie jeden pas jest wyłączony z ruchu.

— On nigdy nie był bezpieczny — usłyszał nasz reporter.

Wiadukt nad ul. Grzecznarowskiego w Radomiu jest obiektem kolejowym. Zgodnie z umową z PKP jest utrzymywany przez MZDiK, który zleca regularne przeglądy. Ostatni przegląd, który nie wykazał nieprawidłowości, miał miejsce jesienią ubiegłego roku.

Czytaj też: Cztery ofiary śmiertelne, 46 rannych. Policja podsumowała święta na drogach Mazowsza

Źródło: RDC Autor: Wojciech Kowalczewski, Iwona Rodziewicz-Ornoch/DJ