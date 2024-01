Niekontrolowany wystrzał w komendzie w Radomiu. To drugi taki incydent

Na terenie Komendy Wojewódzkiej w Radomiu doszło do niekontrolowanego do wystrzału. Policjant z 22-letnim stażem oddał strzał z broni prywatnej, na którą miał pozwolenie. Nikomu nic się nie stało. — Wszczęte zostaną w tej sprawie czynności wyjaśniające — informuje Katarzyna Kucharska z radomskiej policji. Postępowanie w tej sprawie prowadzić będzie również prokuratura. Do podobnego zdarzenia doszło w grudniu w Komisariacie II Policji w Radomiu.