Cyberatak na konto miejskiego ośrodka sportu w Radomiu. Sprawa trafiła na policję RDC 03.01.2024 13:32 Sprawa cyberataku na oficjalne konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu trafiła na policję. Nieprzyzwoite, bulwersujące filmiki zaczęły się pojawiać w mediach społecznościowych spółki w Nowy Rok, jednak dopiero dziś przed południem konto udało się zablokować.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu (autor: Dariusz Osiej/MOSiR Radom)

Po tym, jak konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu na Facebooku zostało zaatakowane przez hakerów, spółka zgłosiła sprawę na policję.

– Oficjalne konto spółki MOSiR Radom na Facebooku zostało już zablokowane, nie można przeglądać zawartych tam treści – mówi rzecznik MOSiR Dariusz Osiej.

Profil MOSiR-u był przez ostatnich kilka dni nieaktywny. Jednak wczoraj na jego facebookowym koncie zaczęły się pojawiać filmy, których ośrodek tam nie umieszczał.

Informatycy spółki szukali pomocy u administracja Facebooka, lecz bezskutecznie.

– Od razu wysyłaliśmy monity do Facebooka. Niestety z ich strony nie było żadnego odzewu – dodaje rzecznik.

Cyberataki – jak się chronić?

Zapytaliśmy ekspertów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. jak się ustrzec przed takimi sytuacjami. Na początek ważna jest weryfikacja dwuetapowa.

– Na dodatkowym urządzeniu potwierdzamy, że to my logujemy się do danego konta. Najbezpieczniejszą formą logowania się jest klucz bezpieczeństwa, ponieważ jeszcze nikomu nie udało się go przełamać – mówi Krzysztof Wrześniowski z biura prasowego CBZC.

Sprawdziliśmy również, co zrobić, gdy już kliknęliśmy w udostępniony link.

– Jeśli kliknęliśmy w link, który przekierował nas na fałszywą stronę jakiegoś banku, najlepiej skontaktować się z osobami, które mają wiedzę informatyczną na temat prześwietlenia mojego komputera lub sam zainstalowałbym autoryzowany program antywirusowy – radzi ekspert.

Nie wiadomo, czy MOSiR odzyska swoje konto – to się okaże dopiero w najbliższych dniach.

