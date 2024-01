Atak hakerski na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu

Profil Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu na Facebooku stał się celem ataków hakerskich. Choć do cyberataku doszło kilka dni przed końcem roku, to do tej pory próby odzyskania konta zakończyły się fiaskiem. MOSiR apeluje, aby nie klikać w żadne linki udostępniane na stronie profilu ośrodka.