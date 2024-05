Władze Warszawy złożyły uroczyste ślubowanie. Jakie plany mają nowi radni? Przemysław Paczkowski 07.05.2024 15:32 Podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady m.st. Warszawy oficjalnie zaprzysiężono 60 radnych. W Radiu dla Ciebie zapytaliśmy debiutantów, których w tej kadencji jest aż 27, o ich plany na najbliższe miesiące.

2 Inauguracyjna sesja Rady Warszawy w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki (autor: PAP/Paweł Supernak)

Władze Warszawy złożyły uroczyste ślubowanie. Na uroczystej sesji 60 nowo wybranych radnych zostało oficjalnie zaprzysiężonych.

Zapytaliśmy debiutantów, których w tej kadencji jest aż 27, o ich plany na najbliższe miesiące.

— Będziemy opozycją konstruktywną. Będziemy starali się prowadzić dialog z władzami miasta i będziemy przekonywali do takich rozwiązań jak bezpłatny transport, systemowe rozwiązanie problemu mieszkaniowego i innych problemów, o których słyszeliśmy w trakcie kampanii wyborczej — mówił Tobiasz Bocheński, Prawo i Sprawiedliwość.

— Będę pracował w komisjach, które zajmują się tymi sprawami, które dla mnie i dla Miasto Jest Nasze od dawna są ważne. To jest przede wszystkim ochrona środowiska, inwestycje infrastrukturalne, budżet, bo jako radni chcemy mieć większy wpływ na to, jak wydawane są pieniądze, żeby rzeczywiście były one gospodarowane we właściwy sposób — podkreśla Jan Mencwel z Miasto Jest Nasze.

Na sesji zostanie dziś wybrane także prezydium. Jak informowaliśmy wcześniej w RDC – wiele wskazuje, że swojego wiceprzewodniczącego nie będzie miało Prawo i Sprawiedliwość.

W tegorocznych wyborach samorządowych do rady Warszawy Koalicja Obywatelska zdobyła większość – 37 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 15 mandatów, a Lewica wraz z Ruchami Miejskimi – 8 mandatów.

W wyborach na prezydenta stolicy ubiegający się o reelekcję prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) wygrał w pierwszej turze wyborów, zdobywając 57,41 proc. głosów.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/DJ