Przetarg rozstrzygnięty. Przystań Warszawa w końcu będzie tętnić życiem

Przystań Warszawa w końcu będzie tętnić życiem – Zarząd Zieleni rozstrzygnął przetarg na ośmioletnią dzierżawę drewnianych pawilonów na bulwarze Flotylli Pińskiej przy ulicy Zaruskiego. – Głównie chodzi o to, by wodniacy jak kajakarze czy wioślarze również mieli swoje miejsce – mówi pełnomocnik ratusza ds. Wisły Jan Piotrowski.

Przetarg na dzierżawę rozstrzygnięty (autor: Przystań Warszawa)

Stołeczny Zarząd Zieleni rozstrzygnął przetarg na dzierżawę pawilonów na bulwarze Flotylli Pińskiej. To oznacza, że Przystań Warszawa zacznie tętnić życiem.

Chodzi o stworzenie tam ośrodka rekreacyjnego dla miłośników sportów wodnych. Będą kawiarnie i restauracje z ogródkami. Kajakarze, wioślarze, SUP-owcy i tradycyjni wodniacy znajdą tu swoją przystań.

– To będzie miejsce spotkań, jest przeznaczona ku temu sala dydaktyczna. Będzie też przestrzeń gastronomiczna i kawiarniana, ale głównie chodzi o to, by wodniacy jak kajakarze czy wioślarze również mieli swoje miejsce – mówi pełnomocnik ratusza ds. Wisły Jan Piotrowski.

Przystań Warszawa stoi pusta od 2017 roku. Po zakończeniu wtedy robót budowlanych nadzór budowlany dopatrzył się wielu niedoróbek.

Pawilony przeszły liczne drogie poprawki. Budowa siedmiu z nich kosztowała 7,4 miliona złotych. Poprawki pochłonęły dodatkowo jedną trzecią tej kwoty. Razem wyszło prawie 11 milionów złotych.

