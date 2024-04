Audycja specjalna w RDC. „Mnie się to podoba” prosto z Łazienek Królewskich RDC 25.04.2024 15:21 „Mnie się to podoba” już jutro prosto z Łazienek Królewskich. W związku z otwarciem pierwszej wystawy o Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim - założycielu Łazienek, zapraszamy na audycję specjalną. Beata Jewiarz porozmawia między innymi z twórcami wystawy i dyrekcją muzeum.

Audycja specjalna w RDC. „Mnie się to podoba” prosto z Łazienek Królewskich (autor: Muzeum Łazienki Królewskie)

Już jutro w RDC audycja specjalna prosto z Łazienek Królewskich w Radiu dla Ciebie. Zaprasza na nią Beata Jewiarz w związku z otwarciem wystawy „Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego”, która prezentowana będzie w Muzeum Łazienki Królewskie. „Mnie się to podoba” w piątek od 10:00.

Naszymi gośćmi będą:

Ewa Paszkiewicz, główny scenograf wystawy i Malwina Rozwadowska, koordynatorka zespołu wystaw czasowych

Dorota Stelmaszczyk-Szwed, kierowniczka Działu Edukacji

Piotr Skowroński, kurator wystawy

dr Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie

Pierwsza wystawa o Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim

Pierwsza wystawa o Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim będzie prezentowana w Muzeum Łazienki Królewskie od 26 kwietnia do 1 września 2024 r. Postać wybitnego pisarza i polityka, jednego z najbardziej barwnych przedstawicieli polskiego baroku, przybliży bogaty zbiór eksponatów z krajowych i zagranicznych kolekcji, w tym znakomite obrazy, zagadkowe rysunki i starodruki, unikatowe naczynia, a także przedmioty wyciągnięte prosto z krypty.

Wystawa będzie otwarta: do końca kwietnia od wtorku do środy w godz. 10.00-16.00, w czwartek i piątek w godz. 10.00-18.00, w sobotę w godz. 12.00-18.00 oraz w niedzielę w godz. 10.00-16.00; od 1 maja od wtorku do środy w godz. 10.00-17.00, w czwartek i piątek w godz. 10.00-18.00, w sobotę w godz. 12.00-20.00 oraz w niedzielę w godz. 10.00-16.00. Ostatnie wejście odbywa się 30 minut przed zamknięciem ekspozycji. Wstęp: 30 zł - bilet normalny, 15 zł - ulgowy, 20 zł - dorośli z Kartą Dużej Rodziny, 1 zł - dzieci od 7 lat i studenci do 26 lat; w piątek - bezpłatnie. Bilety można nabyć w kasie i biletomacie w Podchorążówce lub online.

Marszałek Lubomirski - założyciel Łazienek

Stanisław Herakliusz Lubomirski to postać, od której zaczęła się historia Łazienek Królewskich. W 1674 r. objął on w posiadanie rozległy Ujazdów wraz z terenem leśnym zwanym Zwierzyńcem - obecnie są to Łazienki Królewskie, po których na co dzień spacerujemy. Tutaj, na niewielkiej wyspie marszałek polecił wybudować mały pawilon kąpielowy. Barokową Łaźnię rozbudował później król Stanisław August. W ten sposób powstał najpiękniejszy obiekt Łazienek Królewskich - Pałac na Wyspie, a rezydencja wzięła swoją nazwę.

Z okazji 350. rocznicy nabycia dóbr ujazdowskich przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w Muzeum Łazienki Królewskie obejrzymy wystawę poświęconą temu wybitnemu pisarzowi i politykowi. Jako osoba o wszechstronnych zainteresowaniach i bogatej biografii był on związany z wieloma aspektami dziejów Polski: polityką międzynarodową (wybronił przynależność Spiszu do Polski wbrew zakusom cesarza), polityką krajową (w uznaniu zasług otrzymał od Michała Korybuta marszałkostwo nadworne koronne w 1673 r., a od Jana III marszałkostwo wielkie koronne w 1676 r.), historią oręża (ufundował chorągiew husarską walczącą pod Wiedniem w 1683 r.), literaturą i filozofią (autor traktatów, komedii, pieśni) oraz architekturą (fundator licznych budowli). S.H. Lubomirski stanowił rzadki w przedrozbiorowej Polsce przykład jednostki, która udanie łączyła zaangażowanie w życie polityczne z działalnością literacką, a uznanie współczesnych przejawiało się w przydomku "polski Salomon".

Co zobaczymy na wystawie?

Ekspozycja składa się z dwóch części. W Pałacu na Wyspie poznamy historię barokowej Łaźni marszałka, której ślady wciąż są widoczne w architekturze rezydencji ostatniego króla Polski. Jedno z pomieszczeń pawilonu, ozdobione siedemnastowiecznymi sztukateriami, zostanie udostępnione zwiedzającym po raz pierwszy w historii Muzeum.

Zasadnicza część wystawy będzie usytuowana w Podchorążówce. Poznamy tam różne wątki biografii S.H. Lubomirskiego. Ekspozycja rozpocznie się opowieścią o dziejach Ujazdowa i Zwierzyńca oraz barokowej Łaźni. Dalej będzie można przyjrzeć się m.in. historii rodziny marszałka, jego twórczości literackiej, fundacjom i mecenatowi oraz działalności politycznej.

Ukazanie bogatego życiorysu i wszechstronności S.H. Lubomirskiego wymagało znalezienia równie intrygujących eksponatów. Wyjątkowe zabytki zostały użyczone z 15 instytucji polskich oraz pięciu zagranicznych (francuskich, szwedzkich, słowackich, niemieckich, węgierskich). Wiele z nich zostanie zaprezentowanych w Polsce po raz pierwszy.

Zobaczymy znakomite obrazy i grafiki, m.in. autorstwa Rembrandta, zagadkowe rysunki i starodruki, w tym projekty barokowych budowli, srebrne naczynia liturgiczne i biesiadne oraz przedmioty wyciągnięte prosto z krypty. Prezentację różnorodnych pamiątek po marszałku Lubomirskim wzbogaci multimedialny pokaz. Cała wystawa pozwoli przeżyć fascynującą podróż w świat polskiego baroku i dokładniej poznać historię Łazienek Królewskich.

Wydarzenia do wystawy

Ekspozycję uzupełniają wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przybliżające postać marszałka Lubomirskiego oraz jego dziedzictwo. W programie są m.in. warsztaty o tematyce historycznej i artystycznej, lekcje muzealne, spacery po łazienkowskich ogrodach, spotkania literackie, pokazy teatru kamishibai, konferencja naukowa, a także oprowadzania po wystawie dla różnych grup wiekowych, w tym osób ze szczególnymi potrzebami (PJM, audiodeskrypcja).

