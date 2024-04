„Jazz to ryzyko”. Kuba Więcek w RDC z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu Mikołaj Cichocki 30.04.2024 09:39 Jazz to ciągłe przekraczanie barier - ocenia multiinstrumentalista Kuba Więcek w rozmowie z Radiem dla Ciebie. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jazzu. To gatunek, który narodził się najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX w. na południu Stanów Zjednoczonych. Jego święto obchodzone jest w ponad 190 krajach.

Kuba Więcek (autor: RDC)

30 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Jazzu, czyli gatunku muzycznego który powstał najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku na południu Stanów Zjednoczonych. Za najwybitniejszych przedstawicieli Jazzu uważa się m.in. pianistę Scotta Joplina, trębacza Milesa Davisa, saksofonistę Johna Coltrane'a czy piosenkarkę Billie Holiday.

„W jazzie szukam nieprzewidywalności”

Wśród obecnych polskich artystów jazzowych nieustannie pojawia się natomiast Kuba Więcek, czyli - jak sam o sobie mówi - multiinstrumentalista i producent muzyczny. W 2020 roku amerykański magazyn „DownBeat” zaliczył go do grona dwudziestu pięciu muzyków na świecie, wpływających na kształt jazzu.

- W jazzie szukam nieprzewidywalności - mówi Kuba Więcek w rozmowie z Radiem dla Ciebie. - Przykładowo, jeśli jestem słuchaczem jazzowym i chcę przyjść na koncert jazzowy, to chciałbym, żeby ten koncert był dla mnie czymś takim nieprzewidywalnym. I nie liczę na to, że zostanie coś odgrywane, tylko chcę widzieć artystów czasami odnoszących sukcesy, czasami porażki, ale próbujących przesuwać granice tego, czym jest muzyka - tłumaczy.



Muzyk mówi także o tym, czego życzy artystom i samemu gatunkowi w przyszłości.

- Tego, żeby właśnie trochę wychodzili ze swojej bańki, mieli świadomość tego, że świat się bardzo mocno rusza do przodu, że wszyscy czerpią z jazzu i żebyśmy też mogli szukać dobrych rzeczy w innych rejonach muzyki czy ogólnie sztuki. No i by jazz zachował całą swoją eksperymentalność - wskazuje.



Kuba Więcek przez wielu krytyków uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych jazzmanów na świecie. Jest autorem m.in. nagradzanego albumu Another Raindrop. Z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu rozmawiał z nim nasz dziennikarz Mikołaj Cichocki.

Kim jest Kuba Więcek?

Kuba Więcek to urodzony w Rybniku saksofonista i kompozytor. Absolwent Rytmisk Musikkonservatorium w Kopenhadze i Akademii Muzycznej w Krakowie. Laureat statuetki Fryderyk w kategorii „Jazzowy fonograficzny debiut roku” i nagrody muzycznej Programu 3 Polskiego Radia „Mateusz Trójki” za swój debiutancki album Another Raindrop, który ukazał się w kultowej serii „Polish Jazz”. W katalogu tym wydane zostały także dwie kolejne płyty zespołu Kuba Więcek Trio – Multitasking, którą tygodnik „Polityka” uznał za płytę roku 2019 i Kwiateczki z Pauliną Przybysz (2021).

W swoich utworach artysta łączy jazz z inspiracjami muzyką klasyczną, elektroniczną, ludową, rockiem, hip-hopem. Nieodłącznym instrumentem w arsenale muzyka jest syntezator, z którego korzysta zarówno w pracy w studiu, jak i podczas koncertów na żywo.

Od 2017 r. regularnie plasuje się wśród najlepszych saksofonistów i muzyków młodego pokolenia według plebiscytu „Jazz Forum”.

