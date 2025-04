Ilu artystów z Polski? Eliminacje do XIX Konkursu Chopinowskiego w liczbach Cyryl Skiba 25.04.2025 07:16 XIX edycja eliminacji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina przyniosła rekord pod względem liczby zgłoszeń. Do etapu kwalifikacji przystąpiło 642 pianistów z 54 krajów. 210 zgłoszeń było z Chin, 88 z Japonii, 52 z Polski i 38 z USA. W Polskim Radiu RDC sprawdzamy, ilu wybierze jury i skąd pochodzą uczestnicy.

W eliminacjach do XIX prezentuje się 163 pianistów i pianistek z 28 krajów. Jurorzy wybiorą ok. 80 pianistów. Najliczniej reprezentowane są Chiny (60 artystów), Japonia (22 osoby), Korea Południowa (19), Kanada i Włochy, ale występują również reprezentanci z takich krajów Brazylia, Tajlandia, Malezja i Uzbekistan.

W eliminacjach występuje 10 Polaków, ale w konkursie najprawdopodobniej znajdzie się więcej uczestników z naszego kraju. Konkurs Chopinowski dopuszcza zwycięzców innych konkursów. Wiadomo, że aż siedmiu Polaków jest właśnie na drodze takiej uproszczonej procedury i wystąpi w październiku.

Jak wyglądają eliminacje do Konkursu Chopinowskiego?

W trakcie eliminacji pianiści wykonują ok. 30-minutowe recitale, w programie których znajdą się wymienione w regulaminie Konkursu etiudy, nokturny, scherza i mazurki Fryderyka Chopina.

Uczestników ocenia jury eliminacji w składzie: Wojciech Świtała, Ludmil Angelov, Nikolai Demidenko, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Marc Laforet, Alberto Nose, Piotr Paleczny (przewodniczący), Ewa Pobłocka oraz Katarzyna Popowa-Zydroń.

Eliminacje odbywają się do 4 maja w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie w dwóch sesjach - porannej od godz. 10 oraz popołudniowej od godz. 17. Przesłuchania można oglądać także w transmisji na stronie konkursu oraz na Facebooku i oficjalnym kanale Instytutu Chopina na YouTube.

Koncert inauguracyjny XIX Konkursu Chopinowskiego odbędzie się 2 października w Warszawie. I etap zaplanowano na 3-7 października, II etap - na 9-12 października, a III etap - na 14-16 października. Finały odbędą się w dniach 18-20 października.

Każdy z artystów ma szansę

Dziś trzeci dzień zmagań młodych muzyków. Będziemy komentować je dla Państwa na naszej antenie.

- To jest ten etap, który pozwoli nam wyłonić uczestników konkursu głównego i młodzi artyści starają się tutaj jak najlepiej wypaść przed znakomitym jury, któremu przewodniczy pan profesor Piotr Paleczny. To jest dla wielu artystów spełnienie marzeń - mówi rzecznik Narodowego Instytut Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski.



Laskowski mówi, że każdy z młodych artystów ma takie same szanse.

- Konkurs Chopinowski szczyci się tym, że stara się stwarzać, wydaje mi się ze znacznym powodzeniem, jak najlepsze warunki rywalizacji dla tych młodych artystów. Nikogo wcześniej nie faworyzujemy, nie wskazujemy ulubieńców publiczności, faworytów czy też osób, które byłyby najbliższe serca jury. Ocenia się to, jak zaprezentują się na estradzie Filharmonii Narodowej - wskazuje.



Przesłuchania odbywają się codziennie w dwóch sesjach: porannej od godz. 10.00 oraz popołudniowej od godz. 17.00.

Relacje w Polskim Radiu RDC

Zmagania przyciągają uwagę całego świata. Redaktor Piotr Majewski zaznaczał, że konkurs odbywa się co pięć lat, co tylko podnosi prestiż tego wydarzenia.

– To jest jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych monograficznych konkursów, czyli poświęconych jednemu kompozytorowi. Odbywa się co pięć lat i być może również dzięki temu jest to tak prestiżowe spotkanie. Dopuszczani do udziału w tym konkursie są przedstawiciele z całego świata, ci zakochani w muzyce Chopina, ale pomiędzy 16 a 30 rokiem życia, więc zawsze trzeba wcelować tak, żeby móc się zakwalifikować – mówi Majewski.

Specjalne studio konkursowe i audycje z Filharmonii Narodowej codziennie w Polskim Radiu RDC o godzinie 17:00 do 4 maja.

Rozmowy i komentarze poprowadzą dla Państwa obok Piotra Majewskiego także Nula Stankiewicz oraz Grzegorz Chlasta.

– Należy codziennie o 17.00 włączyć Polskie Radio RDC. My będziemy Państwu opowiadali, co tam ciekawego. Będziemy starali się także zapraszać uczestników i tych polskich, i tych zagranicznych, żeby opowiedzieli o swoich wrażeniach. Zapewne będzie dużo nerwów, bo to zwykle tak jest, ale jest o co walczyć naprawdę, ponieważ zaistnienie podczas tego konkursu otwiera estrady na całym świecie – podkreśla Majewski.

Zwycięzca otrzyma 60 000 euro i złoty medal, cała pula nagród wynosi ponad 240 tysięcy euro. Dodatkowo, laureaci muzycznego turnieju zostaną zaproszeni na światowe, kilkumiesięczne tournee. Szczegółowe informacje na temat koncertów zostaną opublikowane po zakończeniu Eliminacji.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.