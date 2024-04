20. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Rozmowy z ekspertami w RDC RDC 25.04.2024 18:43 Z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej w RDC przygotowaliśmy serię rozmów ze specjalnymi gośćmi. Na naszej antenie poruszymy tematy takie jak stosunek do członkostwa w UE, wpływ Unii na polską wieś, podróżowanie po Europie czy fenomen i edukacyjna misja programu „Europa da się lubić”. Zapraszamy!

Radio dla Ciebie (autor: RDC)

1 maja 2024 roku minie 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W związku z rocznicą zapraszamy na rozmowy ze specjalnymi gośćmi.

26 KWIETNIA - CZYTAJ Z NAMI

Europejska współpraca bibliotek i fundusze europejskie na wsparcie działalności polskich placówek bibliotecznych - Julia Konopka-Żołnierczuk, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie

29 KWIETNIA - PORANEK RDC

Podróżowanie po UE. Jak zniesienie granic i członkostwo w UE pomaga w rozumieniu i poznawaniu świata - Beata i Paweł Pomykalscy - podróżnicy, autorzy bloga adventum.com.pl

29 KWIETNIA - POŁUDNIE Z ANIMUSZEM

Zapowiedź koncertu z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej - Janek Stokłosa, dyrygent

Życie Polaków za granicami kraju. Co dała im UE? - Paweł Szoka, Polak mieszkający od 17 lat w Irlandii. Ma partnerkę Czeszkę i dwójkę małych polsko-czesko-irlandzkich dzieci, producent muzyczny. Opowie życiu w Irlandii.

29 KWIETNIA - JEST SPRAWA

Czy zmienia się nasz stosunek do członkostwa w Unii Europejskiej? Jakie nastroje towarzyszyły nam, gdy Polska dołączała do Unii Europejskiej? A jak to wygląda dzisiaj? W programie „Jest Sprawa” usłyszymy też archiwalną audycję z 2004 roku, w której warszawiacy dzielą się swoimi opiniami na temat wejścia Polski do UE - dr Maciej Sychowiec - politolog, Uniwersytet SWPS i Urszula Karaś - współautorka raportu "Dojrzali i asertywni. Polki i Polacy o Unii Europejskiej", Fundacja "More in Common Polska"

29 KWIETNIA - POPOŁUDNIE RADIA DLA CIEBIE

O przekonywaniu nieprzekonanych, o emocjach, wyzwaniach związanych z referendum europejskim - Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Jedna z twarzy Sojuszu Młodej Lewicy i ich kampanii z 2003 r.dot. ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (tzw. referendum akcesyjnego)

Polska wieś i UE - Wojciech Olejniczak, który był ministrem rolnictwa w czasie akcesji Polski do UE

30 KWIETNIA - PORANEK RDC

Jan Krzysztof Bielecki - były premier, pierwszy w historii polskiego rządu minister integracji europejskiej (w rządzie Hanny Suchockiej)

30 KWIETNIA - POPOŁUDNIE RADIA DLA CIEBIE

Prof. Danuta Hübner - ekonomistka i polityk, profesor nauk ekonomicznych. W latach 1997–1998 szef Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2001–2003 szef UKIE, w latach 2003–2004 minister-członek Rady Ministrów w rządzie Leszka Millera, pierwszy reprezentujący Polskę komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji.

Polskie lęki - historyk prof. Antoni Dudek o sceptycznych postawach Polaków przed wejściem do UE

1 MAJA - KSIĄŻKOMANIA

"Wspólna Europa. PL UE" - publikacja NCK przybliżająca bogactwo wspólnej Europy + aktualne inicjatywy NCK związane z rocznicą 20lecia UE - dr Kinga Wojtas, współautorka książki oraz prof. Rafał Wiśniewski, zastępca dyrektora NCK

1 MAJA - RODY I RODZINY MAZOWSZA

Stanisław Grocholski - doradca premiera J. Buzka do spraw Unii Europejskiej, członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej w Warszawie. O jego rodzinie i losach trzech braci opowiedzą goście Piotra Łosia

1 MAJA - WIECZÓR LITERACKI

Gościem Jana Bończy-Szabłowskiego będzie prof. Michał Kleiber, w latach 2001-2005 minister nauki i informatyzacji, a w drugiej rozmowie - aktor Olgierd Łukaszewicz, znany ze swej działalności prounijnej, pomoc i programy UE wspierające kulturę

2 MAJA - PORANEK RDC

Dzień flagi - symbolika flagi polskiej, historia - Krzysztof Jasieński, prezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego

Historia powstania flagi UE - co oznaczają gwiazdy, symbolika kolorów

2 MAJA - POPOŁUDNIE RADIA DLA CIEBIE

Jak uczyliśmy się być Europejczykami i rozumieć Europejczyków. O fenomenie i edukacyjnej misji programu "Europa da się lubić", którego emisja zaczęła się w 2003 r - Conrado Moreno i Monika Richardson

O Czechów drodze do UE - Miroslav Karas, stały akredytowany korespondent Czeskiej Telewizji

Jak wyglądały negocjacje dotyczące członkostwa Polski w strukturach unijnych - prof. Witold Orłowski, w latach 1991–1993 pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów. Był członkiem Rady Makroekonomicznej, doradcą ekonomicznym wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz doradcą głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego

3 MAJA - WIECZÓR RDC

Zbigniew Gluza Szef Ośrodka KARTA - unijne działania wspierające organizacje pozarządowe

20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Jako państwo członkowskie Polska ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.

Od unii gospodarczej do unii politycznej

Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną między 27 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu. Zalążek UE powstał po drugiej wojnie światowej. Pierwsze etapy integracji polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, odnoszą z niej korzyści, a zatem będą raczej unikać konfliktów. I tak w 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG).

Na początku ściślejsza współpraca gospodarcza obejmowała sześć krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Od tego czasu przystąpiło kolejnych 22 członków i udało się utworzyć ogromny jednolity rynek (tzw. rynek wewnętrzny), który nieustannie rozwija swój potencjał.

Wspólnota, która na początku była wyłącznie unią gospodarczą, stopniowo zaczęła obejmować różne obszary polityki: od klimatu, ochrony środowiska i zdrowia po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość i migrację. W 1993 Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) zmieniła nazwę na Unię Europejską (UE).

UE w świecie

Unia Europejska jest największym blokiem handlowym na świecie. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług i oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów.

Wolny handel między członkami UE to jedna z zasad, które leżą u podstaw UE. Jest on możliwy dzięki sprawnemu funkcjonowaniu jednolitego rynku. Poza swoimi granicami UE działa również na rzecz liberalizacji handlu światowego.

Unia Europejska jest zaangażowana w pomoc ofiarom katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych na całym świecie i udziela pomocy ponad 120 mln osób rocznie.

Czytaj też: „Europa dla Ciebie. 20 lat w Unii Europejskiej”. Mazowiecka debata w Radiu dla Ciebie