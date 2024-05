20 lat Polski w Unii Europejskiej. W stolicy odsłonięto wyjątkowy mural [ZOBACZ] RDC 02.05.2024 20:09 Z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej w czwartek w Warszawie odsłonięto mural na ścianie budynku przy ulicy Wyzwolenia 2. W uroczystości uczestniczyli byli premierzy, obecnie europosłowie — Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz.

W Warszawie odsłonięto mural z okazji 20-lecia wejścia Polski do UE (autor: PAP/Albert Zawada)

W Warszawie odsłonięto mural na ścianie budynku przy ulicy Wyzwolenia 2 z okazji. Okazją do tego było 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Obecny na uroczystości odsłonięcia muralu Leszek Miller podkreślił, że na temat wejścia Polski do UE powiedział już „tysiące słów”.

— Los, a właściwie Polska, dała nam niezwykłą szansę, szansę czynnego uczestniczeniu w wysiłkach zakończenia negocjacji, podpisania traktatu akcesyjnego i obserwowania, jak Polska przez te 20 lat się zmieniła — powiedział.

Zaznaczył, że wierzy, iż obecny Sejm „zrobi wszystko, żeby czerpać z obecności w UE wszystkimi możliwościami, jakie są”.

„Polska się zmieniła, Europa się zmieniła”

Według Włodzimierza Cimoszewicza bilans 20 lat Polski w UE jest oczywisty.

— W każdej płaszczyźnie - finansowej, gospodarczej, społecznej, w zakresie edukacji, praw, wolności, możliwości mieszkania, uczenia, pracowania – Polska się zmieniła, Europa się zmieniła — zaznaczył.

Był premier i były szef MSZ zwrócił jednocześnie uwagę, że trzeba myśleć także o przyszłości.

— Jeżeli Europa nie dostrzeże konieczności wzmocnienia UE, jeżeli Europa nie dostrzeże, że musimy mieć silną, wspólną politykę zagraniczną, że musimy rozwinąć politykę obronną, że musimy się stać silnym podmiotem politycznym, który absolutnie na równi może mówić o sprawach światowych z Chinami, Stanami Zjednoczonymi i innymi mocarstwami, to Europa będzie ryzykowała marginalizację — ocenił.

— Bardzo bym życzył naszej ojczyźnie, żeby jej nowi liderzy mieli wiele odwagi i wyobraźni, aby właśnie w tym kierunku Polska popychała całą Wspólnotę Europejską — zaznaczył.

Co przedstawia mural?

Po oficjalnym odsłonięciu muralu Miller i Cimoszewicz złożyli na nim swoje podpisy.

Mural przedstawia zarys granic Polski wypełniony łąką kwietną z niebieskim niebem oraz zbliżającą się ciemną chmurą od wschodu.

Tłem dla Polski jest flaga Unii Europejskiej, która ją otacza z każdej strony. Autorem muralu jest Łukasz Bieniek.

1 maja minęło 20 lat, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Rozszerzenie z 2004 r. było największym w historii Wspólnoty - do Unii oprócz Polski dołączyły wówczas: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta. 16 kwietnia 2003 r. w Atenach ówczesny premier Leszek Miller, razem z ówczesnym szefem MSZ Włodzimierzem Cimoszewiczem i minister ds. europejskich Danutą Hübner podpisali traktat akcesyjny. Polska oficjalnie wstąpiła do UE 1 maja 2004 roku.

