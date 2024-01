Prace przekroczyły już półmetek. Plac Na Rozdrożu bardziej dostępny dla pasażerów RDC 30.01.2024 18:17 Na przebudowywanym placu Na Rozdrożu pojawiły się szyby windowe. Po zamontowaniu w nich dźwigów osobowych plac stanie się bardziej dostępny – zwłaszcza dla osób starszych, rodziców z dziećmi i osób z ograniczeniami ruchu. Remontowane są również schody, które połączą – podobnie jak windy – plac z przystankami na Trasie Łazienkowskiej.

4 Plac Na Rozdrożu z windami (autor: Szymon Pulcyn/UM Warszawa)

Prace na placu Na Rozdrożu, które rozpoczęły się latem zeszłego roku, przekroczyły już półmetek. Zniknęły już wszystkie przejścia podziemne – na górnym poziomie placu zostaną zastąpione one nowymi przejściami naziemnymi (na wysokości alei Wyzwolenia oraz ulicy Koszykowej).

Po wschodniej stronie placu koniecznie było zburzenie starych, wysłużonych schodów, które łączą go z Trasą Łazienkowską. Trwa ich odbudowa w nowoczesnym standardzie. W tym celu wykonawca, firma Strabag, przykrył szczelnie rejon budowy schodów i prowadził roboty przez cały okres zimowy, często również wieczorami.

Równolegle z modernizacją schodów powstawały szyby windowe. Obecnie są jeszcze puste, lecz niedługo rozpocznie się w nich montaż samych wind. Jednocześnie trwa wykańczanie samych szybów, które będą częściowo przeszklone.

Dostępna Trasa Łazienkowska

Motywem przewodnim inwestycji na placu Na Rozdrożu jest likwidacja barier architektonicznych. Windy prowadzić będą na mocno uczęszczane przystanki autobusowe znajdujące się w ciągu Trasy Łazienkowskiej. Zmiany czekają także same przystanki — zostaną one przebudowane i poszerzone, dzięki czemu pasażerom będzie jeszcze wygodniej. Na krańcach przystanków pojawi się też więcej zieleni.

Do tej pory do przystanków na Trasie Łazienkowskiej, jak również w odwrotnym kierunku, czyli z „dołu” – na sam plac – można się było dostać jedynie za pomocą schodów. Sprawiało to spore problemy osobom z niepełnosprawnością ruchową, większym bagażem czy też rodzicom z dziećmi w wózkach. Instalacja nowych wind pozwoli zlikwidować te bariery.

Naziemne przejścia i sygnalizacja

Po zakończeniu prac wszystkie przejścia na pl. Na Rozdrożu będą naziemne – w tym dwa nowe: po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich (przez wlot ul. Koszykowej) oraz w osi al. Wyzwolenia. To duże ułatwienie dla mieszkańców, którym znacznie wygodniej będzie się teraz poruszało pomiędzy różnymi częściami rozległego placu. Bezpieczeństwo zapewni im sygnalizacja świetlna i azyle wybudowane pośrodku zebry. Dzięki likwidacji podziemnych przejść będzie więcej miejsca na powierzchni, która przeznaczona zostanie dla pieszych i rowerzystów.

Istotnym elementem prac modernizacyjnych będzie też dosadzenie zieleni oraz uzupełnienie infrastruktury rowerowej na placu – istniejące przejazdy zostaną poszerzone, a równolegle do nowego przejścia w rejonie ul. Koszykowej powstanie nowy przejazd, do którego prowadzić będzie droga rowerowa – łącząca się z resztą tras dochodzących do placu.

Źródło: Inf. pras. Autor: RDC /DJ