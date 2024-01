Z Warszawy bezpośrednio do stolicy Etiopii już tego lata Adam Abramiuk 30.01.2024 10:41 Od tegorocznego lata Lotnisko Chopina będzie miało nowe połączenie do stolicy Etiopii Addis Abeby. Polskie Porty Lotnicze podpisały umowę z narodowym przewoźnikiem afrykańskiego kraju Ethiopian Airlines. – Do tej pory, jeśli chodzi o mapę świata, to połączenia do Afryki były gorzej skomunikowane z Warszawy – mówi prezes PPL Stanisław Wojtera.

Z Warszawy do Etiopii (autor: Ethiopian Airlines/X)

Z Lotniska Chopina w Warszawie będzie można lecieć do stolicy Etiopii Addis Abeby. Nowe połączenie zostanie otwarte latem.

– Dla nas to bardzo ważne, ponieważ Etiopia i Addis Abeba to bodaj najważniejszy hub w Afryce, które umożliwia połączenia z innymi zakątkami tego kontynentu, a do tej pory, jeśli chodzi o mapę świata, to połączenia do Afryki były gorzej skomunikowane z Warszawy – mówi prezes Polskich Portów Lotniczych Stanisław Wojtera.

Linia Ethiopian będzie na Lotnisku Chopina pierwszym regularnym przewoźnikiem z Afryki. W swojej flocie posiada samoloty typu Samoloty Boeing 787 Dreamliner i Airbus 350.

